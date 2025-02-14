Какой церковный праздник отмечают 15 февраля верующие по старому и новому стилю, приметы дня, у кого именины.

15 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святого Онисима, одного из 70-ти апостолов Христа. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 15 февраля (28 февраля по старому стилю) - день памяти святого Онисима, который жил в Византии в 54-68 годах, был одним из 70-ти апостолов, а также последователем первых двенадцати апостолов.

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Онисим жил в городе Колоссы и был рабом зажиточного христианина Филимона. Как-то Онисим провинился и, чтобы его не наказали, сбежал в Рим. Там, по воле судьбы, он попал в тюрьму и там же встретил апостола Павла. Апостол, услышав историю Онисима, написал письмо его хозяину с просьбой простить виновного. В результате ему не только отпустили обиду, но и даровали свободу.

Когда Онисим вышел из тюрьмы, то принял крещение и пошел в помощники к апостолу. Всю свою дальнейшую жизнь святой Онисим проповедовал Слово Божие в разных странах. Когда он состарился, то его поставили епископом в Ефесе. Погиб святой из-за веры: по приказу императора Траяна его бросили в темницу, а затем казнили.

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15 февраля по новому стилю вспоминают также преподобного Пафнутия, затворника Киево-Печерского.

О жизни преподобного известно мало. Пафнутий был затворником в Киево-Печерской лавре. Он позволил себя замуровать в келье и добровольно отрекся от всего мирского. По обычаю Печерской лавры затворникам каждый день оставляли в окошке стакан воды и краюшку хлеба, если они оставались нетронуты, значит монах, который там живет, умер.

Мощи преподобного Пафнутия находятся в Дальних пещерах лавры.

Какой церковный праздник 15 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - Сретение Господне, один из самых больших праздников у христиан. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 15 февраля

В народе 15 февраля - праздник Онисим Овчарник. По приметам дня судят об урожае и погоде:

сосульки большие свисают с крыш - весна будет долгой;

закат красно-оранжевого цвета - скоро начнется метель;

яркая луна на чистом небе - к морозу;

снег тает - будет урожай сена.

Также в народе считают, что какая погода на Онисима - таким и сентябрь будет.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 15 февраля церковь не одобряет ругань, лень, ложь, зависть, жадность, отчаяние. Нельзя отказывать в помощи и милостыне, обижать животных и людей.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует давать обещаний и одалживать деньги.

Что можно делать 15 февраля

Святой Онисим считается покровителем овцеводства. В православный праздник сегодня овчары просят у апостола здорового и большого приплода овец.

В старину на Онисима звали в гости родственников или друзей, которые были в трудном материальном положении - их хорошо угощали, а также давали гостинцев с собой. Согласно примете, это сулит достаток в доме. Сегодня же проводили обряд на благополучие: нужно собрать семена для посева и вынести их на мороз на три утренних зари, а затем отложить до посева.

Кто отмечает день ангела 15 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Иван, Михаил, Николай, Онисим, Пётр, София.

По старому стилю день ангела у Василия.

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