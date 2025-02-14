15 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святого Онисима, одного из 70-ти апостолов Христа. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
- Какой церковный праздник 15 февраля по старому стилю
- О чем говорят приметы на 15 февраля
- Что нельзя делать сегодня
- Что можно делать 15 февраля
- Кто отмечает день ангела 15 февраля
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
Православный праздник 15 февраля (28 февраля по старому стилю) - день памяти святого Онисима, который жил в Византии в 54-68 годах, был одним из 70-ти апостолов, а также последователем первых двенадцати апостолов.
Онисим жил в городе Колоссы и был рабом зажиточного христианина Филимона. Как-то Онисим провинился и, чтобы его не наказали, сбежал в Рим. Там, по воле судьбы, он попал в тюрьму и там же встретил апостола Павла. Апостол, услышав историю Онисима, написал письмо его хозяину с просьбой простить виновного. В результате ему не только отпустили обиду, но и даровали свободу.
Когда Онисим вышел из тюрьмы, то принял крещение и пошел в помощники к апостолу. Всю свою дальнейшую жизнь святой Онисим проповедовал Слово Божие в разных странах. Когда он состарился, то его поставили епископом в Ефесе. Погиб святой из-за веры: по приказу императора Траяна его бросили в темницу, а затем казнили.
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15 февраля по новому стилю вспоминают также преподобного Пафнутия, затворника Киево-Печерского.
О жизни преподобного известно мало. Пафнутий был затворником в Киево-Печерской лавре. Он позволил себя замуровать в келье и добровольно отрекся от всего мирского. По обычаю Печерской лавры затворникам каждый день оставляли в окошке стакан воды и краюшку хлеба, если они оставались нетронуты, значит монах, который там живет, умер.
Мощи преподобного Пафнутия находятся в Дальних пещерах лавры.
Какой церковный праздник 15 февраля по старому стилю
Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - Сретение Господне, один из самых больших праздников у христиан. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.
О чем говорят приметы на 15 февраля
В народе 15 февраля - праздник Онисим Овчарник. По приметам дня судят об урожае и погоде:
- сосульки большие свисают с крыш - весна будет долгой;
- закат красно-оранжевого цвета - скоро начнется метель;
- яркая луна на чистом небе - к морозу;
- снег тает - будет урожай сена.
Также в народе считают, что какая погода на Онисима - таким и сентябрь будет.
Что нельзя делать сегодня
В церковный праздник 15 февраля церковь не одобряет ругань, лень, ложь, зависть, жадность, отчаяние. Нельзя отказывать в помощи и милостыне, обижать животных и людей.
Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует давать обещаний и одалживать деньги.
Что можно делать 15 февраля
Святой Онисим считается покровителем овцеводства. В православный праздник сегодня овчары просят у апостола здорового и большого приплода овец.
В старину на Онисима звали в гости родственников или друзей, которые были в трудном материальном положении - их хорошо угощали, а также давали гостинцев с собой. Согласно примете, это сулит достаток в доме. Сегодня же проводили обряд на благополучие: нужно собрать семена для посева и вынести их на мороз на три утренних зари, а затем отложить до посева.
Кто отмечает день ангела 15 февраля
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Иван, Михаил, Николай, Онисим, Пётр, София.
По старому стилю день ангела у Василия.