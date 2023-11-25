Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

26 ноября по новому церковному календарю отмечают освящение церкви святого великомученика Георгия в Киеве. В народном календаре - Юрьев день. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 26 ноября по старому стилю - рассказываем в материале.

26 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

26 ноября (9 декабря по старому стилю) отмечают годовщину освящения храма, созданного в честь великомученика Георгия Победоносца, в Киеве.

Георгий Победоносец - один из самых почитаемых святых, вошедших в историю православия. С давних времен у киевских князей был обычай основывать храмы в честь своих ангелов-хранителей. Равноапостольный князь Владимир - в крещении Василий - построил в Киеве и Вышгороде храмы имени святителя Василия Великого, князь Изяслав I - в крещении Димитрий - возвел храм и монастырьв Киеве во имя святого великомученика Димитрия. Князь Ярослав Мудрый, который в крещении получил имя Георгий, положил начало храму и мужской обители в честь великомученика Георгия, а также построил храм во имя великомученицы Ирины, ангела-хранителя своей супруги Ингигерды.

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Храм в честь великомученика Георгия, Георгиевская церковь, - это один из первых монастырских киевских храмов, построенный в XI веке. Он находился перед вратами Святой Софии, на углу современной Владимирской улицы и Георгиевского переулка. Известно, что на его строительство князь Ярослав затратил большие средства, в возведении храма принимало участие большое число строителей. Георгиевская церковь упоминается в Лаврентьевской летописи, согласно которой храм мог быть освящен 26 ноября 1051 года святителем Иларионом, митрополитом Киевским. Храм был разрушен, вероятно, в результате упадка древней части Киева после того, как город был разорен ордами хана Батыя в 1240 году.

Праздник 26 ноября по старому стилю - день памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 13 ноября.

О чем говорят приметы на 26 ноября

По погоде этого дня судили, какой будет зима и урожай:

дождь в этот день - в следующем году будет хороший сенокос;

намело много снега - жди хороший урожай;

вороны каркают - к потеплению;

звездное небо - будет сильный холод;

мелкий снег сыпет - жди сильные морозы, а если идет крупными хлопьями - к теплу.

В народном календаре 26 ноября - праздник Юрьев день, Юрий Осенний, Егор Осенний. В народе говорят: "Юрий замостит, а Николай загвоздит". Это означает, что если на Юрьев день все прихватит морозцем, то на Николая Зимнего (6 декабря) наступят настоящие холода.

Что нельзя делать 26 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться и сквернословить;

ссориться;

обижать стариков и детей;

отказывать в помощи;

лениться и бездельничать.

По народным приметам в этот день также нельзя ходить на охоту и отправляться в дальнюю дорогу. Если поездку перенести нельзя, то следует помолиться о ее благополучном завершении.

Что можно делать 26 ноября

В этот праздник можно пойти в храм. Георгия Победоносца считают покровителем земледельцев и воинов. Святого просят о защите от врагов и недоброжелателей, помощи в бою, исцелении от болезней, уберечь людей от злобы, а домашнего скота - от диких зверей.

Считается, что в этот день, чтобы заслужить благосклонность святого, нужно хорошо потрудиться. По народной традиции к этому дню старались рассчитаться со всеми долгами - чтобы грядущий год был удачным и денежным. В старину на Юрия слушали воду у колодцев: было тихо - зима будет теплой, а если слышен шум - нужно готовиться к сильным морозам и метелям.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день разрешается горячая пища с маслом, рыба и вино. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

26 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Даниил, Юлиан, Георгий, Василий, Петр, Назар, Афанасий, Илья, Яков.

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