26 ноября по новому церковному календарю отмечают освящение церкви святого великомученика Георгия в Киеве. В народном календаре - Юрьев день. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 26 ноября по старому стилю - рассказываем в материале.
26 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
26 ноября (9 декабря по старому стилю) отмечают годовщину освящения храма, созданного в честь великомученика Георгия Победоносца, в Киеве.
Георгий Победоносец - один из самых почитаемых святых, вошедших в историю православия. С давних времен у киевских князей был обычай основывать храмы в честь своих ангелов-хранителей. Равноапостольный князь Владимир - в крещении Василий - построил в Киеве и Вышгороде храмы имени святителя Василия Великого, князь Изяслав I - в крещении Димитрий - возвел храм и монастырьв Киеве во имя святого великомученика Димитрия. Князь Ярослав Мудрый, который в крещении получил имя Георгий, положил начало храму и мужской обители в честь великомученика Георгия, а также построил храм во имя великомученицы Ирины, ангела-хранителя своей супруги Ингигерды.
Храм в честь великомученика Георгия, Георгиевская церковь, - это один из первых монастырских киевских храмов, построенный в XI веке. Он находился перед вратами Святой Софии, на углу современной Владимирской улицы и Георгиевского переулка. Известно, что на его строительство князь Ярослав затратил большие средства, в возведении храма принимало участие большое число строителей. Георгиевская церковь упоминается в Лаврентьевской летописи, согласно которой храм мог быть освящен 26 ноября 1051 года святителем Иларионом, митрополитом Киевским. Храм был разрушен, вероятно, в результате упадка древней части Киева после того, как город был разорен ордами хана Батыя в 1240 году.
Праздник 26 ноября по старому стилю - день памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 13 ноября.
О чем говорят приметы на 26 ноября
По погоде этого дня судили, какой будет зима и урожай:
- дождь в этот день - в следующем году будет хороший сенокос;
- намело много снега - жди хороший урожай;
- вороны каркают - к потеплению;
- звездное небо - будет сильный холод;
- мелкий снег сыпет - жди сильные морозы, а если идет крупными хлопьями - к теплу.
В народном календаре 26 ноября - праздник Юрьев день, Юрий Осенний, Егор Осенний. В народе говорят: "Юрий замостит, а Николай загвоздит". Это означает, что если на Юрьев день все прихватит морозцем, то на Николая Зимнего (6 декабря) наступят настоящие холода.
Что нельзя делать 26 ноября
В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:
- ругаться и сквернословить;
- ссориться;
- обижать стариков и детей;
- отказывать в помощи;
- лениться и бездельничать.
По народным приметам в этот день также нельзя ходить на охоту и отправляться в дальнюю дорогу. Если поездку перенести нельзя, то следует помолиться о ее благополучном завершении.
Что можно делать 26 ноября
В этот праздник можно пойти в храм. Георгия Победоносца считают покровителем земледельцев и воинов. Святого просят о защите от врагов и недоброжелателей, помощи в бою, исцелении от болезней, уберечь людей от злобы, а домашнего скота - от диких зверей.
Считается, что в этот день, чтобы заслужить благосклонность святого, нужно хорошо потрудиться. По народной традиции к этому дню старались рассчитаться со всеми долгами - чтобы грядущий год был удачным и денежным. В старину на Юрия слушали воду у колодцев: было тихо - зима будет теплой, а если слышен шум - нужно готовиться к сильным морозам и метелям.
Тем, кто соблюдает пост, в этот день разрешается горячая пища с маслом, рыба и вино. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.
26 ноября - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Даниил, Юлиан, Георгий, Василий, Петр, Назар, Афанасий, Илья, Яков.