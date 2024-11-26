Народный праздник 26 ноября известен под названиями Георгий Победоносец, Юрьев день, Юрий Холодный, Златоуст, Иванов день.

Наши предки 26 ноября готовили богатый стол и заботились о сельскохозяйственных животных. Узнайте, какой сегодня праздник отмечается в Украине, что запрещено делать и для каких дел удачен этот день.

Что отмечаем 26 ноября - праздник в Украине

По новому стилю верующие сегодня чествуют преподобных Алипия и Якова, а также отмечают освящение храма Георгия Победоносца в Киеве. По старому стилю чтят архиепископа Иоанна Златоуста. Ранее мы писали, какой сегодня церковный праздник 26 ноября отмечают христиане.

Георгий Победоносец считается покровителем казачества и в целом украинского войска. В этот день можно молиться за военных и помогать им. Попросить благословения для наших защитников поможет молитва за воинов.

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Наши предки в Юрьев день заботились о скоте - давали вкусный корм, переводили в утепленный хлев и берегли от работы. Дата считается удачной для покупки телят, козлят, ягнят и птенцов домашней птицы.

Праздник сегодня в целом считается опасным. Наши предки верили, что на землю 26 ноября спускаются злые духи, а в лесах становятся агрессивными волки. Поэтому без крайней необходимости старались не выходить из дома и не гулять в диких местах.

Хозяйки в этот день готовили блюда из теста - пироги, вареники, печенье, хлеб. Согласно приметам, мучное в эту дату наполнит человека энергией и придаст много сил.

Кто родился 26 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня имеют непростой характер, но добрую натуру. Им сложно находить общий язык с людьми. Они упорные и целеустремленные, не боятся быть новаторами. Рожденные 26 числа люди имеют свое мнение по любому вопросу и не идут за толпой.

Что нельзя делать 26 ноября

В праздник 26 ноября нельзя ссориться, завидовать, желать зла другим людям и мстить. Дурные мысли и поступки вернутся вам бумерангом.

Неудачный день для далеких поездок и путешествий.

Продолжается Рождественский пост, поэтому не желательно есть мясо, молочные продукты и яйца.

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