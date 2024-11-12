Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 13 ноября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

13 ноября по новому церковному календарю чтят святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этого дня, а также какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 13 ноября по новому календарю (26 ноября по старому) - день памяти святителя Иоанна Златоуста, автора многих богословских и аскетических трудов, проповедника и человека, отличившегося благими делами.

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Святитель Иоанн Златоуст жил в IV веке в Антиохии. Он был родом из богатой семье, получил хорошее образование и одно время работал адвокатом. Тогда же заработал себе славу непревзойденного оратора. В 25 лет Иоанн принял христианство и крестился, а после этого отправился в пустыню - познавать Божье учение, и провел там 4 года, два из них - в молчании. Вернувшись в родной город, Иоанн принял сан священника, стал проповедовать, а через 5 лет его назначили пресвитером.

За талант проповедника святитель и получил прозвище Златоуст, но запомнился он не только своими проповедями. Иоанн помогал строить больницы, создавал благотворительные учреждения. Архиепископом Константинополя его назначил император Аркадий, который посещал проповеди Иоанна. Но вскоре святитель попал в немилость к правителю, обвинив его в жадности и неуважении к своим подчиненным, и был отправлен в ссылку. Там и умер в 407 году.

Похоронили Иоанна в поселении Команы (недалеко от Сухума), но в 438 году по просьбе прихожан мощи епископа перенесли в Константинополь (ныне Стамбул). Сейчас они находятся в соборе Святого Георгия Победоносца, рядом с мощами Григория Богослова и Василия Великого.

Какой церковный праздник 13 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти Никодима и Спиридона Киево-Печерских, а также святого праведного Петра (Калнышевского) Многострадального. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 13 ноября

По приметам дня судят, какими будут погода в ближайшее время и зима:

мелкий дождь - непогода затянется надолго;

сильный ветер - к похолоданию;

звезды яркие - зима будет без слякоти и сильных морозов;

воробьи чирикают - к теплу;

снегири начали петь - скоро будут морозы;

много листьев на деревьях - зима будет затяжной.

В народном календаре 13 ноября - праздник Иван Златоуст. В народе считается, что с этого дня вся природа замирает и погружается в сон.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 13 ноября, как и в другой день, церковь не одобряет гнева, лени, жадности и зависти, чревоугодия.

Нельзя желать зла, отказывать в помощи, отчаиваться, ругаться и сквернословить - считается, что за этими словами Бог не слышит молитвы.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: принимать в какие-либо подарки в качестве вознаграждения за свой труд - святитель Иоанн был бескорыстным человеком, и все дела его были благотворительными.

Что можно делать 13 ноября

В православный праздник сегодня в молитвах к Иоанну Златоусту обращаются за помощью в учебе, просят исцелить от тяжелых болезней, справиться с бедностью, а также наказать мздоимцев и обманщиков.

В старину на Златоуста старались решить дела, связанные с поездками - считалось, что дорога будет успешной.

Кто отмечает день ангела 13 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Герман.

По старому стилю день ангела у Гавриила, Георгия, Григория, Дмитрия, Константина, Михаила, Николая, Пантелеймона, Пантелея, Петра, Сергея, Федора.

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