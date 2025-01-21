Дата 21 января примечательна многими интересными праздниками и событями.

Сегодняшняя дата интересна несколькими примечательными событиями и памятными датами. Узнайте, какой праздник 21 января наступает в мире и в Украине, что запрещено делать и кто из знаменитостей родился в этот день.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти преподобного Максима Исповедника. Этот святой известен тем, что во время пыток его пытались сделать немым, но благодаря божественному чуду он снова обрел дар речи. По старому стилю верующие чтят преподобного Григория Чудотворца и затворника Григория Киево-Печерского.

Ранее мы писали, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане и как провести этот день счастливо.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных памятных дат и национальных торжеств сегодня нет. Неофициальный праздник сегодня в Украине - Кумов день, в который принято гостить у кумовей и угощать их.

В этот день родились такие выдающиеся украинцы: поэт и автор слов песни "Ой, у лузі червона калина" Степан Чарнецкий, военный летчик Михаил Опаренко, футболист Андрей Анненков, участник российско-украинской войны и Герой Украины Олег Адамовский.

Какой сегодня праздник в мире

На всемирном уровне отмечается 21 января праздник Международный день объятий, созданный по инициативе ООН. В это торжество есть трогательная традиция - обнимать близких и даже незнакомцев. Научно доказано, что обниматься полезно для здоровья.

Также в мире наступают сегодня праздники День бабушки в Польше, День детского праздника, День злакового батончика, День тренировочных штанов.

Из мировых знаменитостей в эту дату родились модный дизайнер Кристиан Диор, актер Пол Сколфилд, комик Бенни Хилл, актриса Джинна Девис, оперный певец Пласидо Доминго.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе отмечают праздник сегодня под названием Максимов день. Он считается удачным для налаживания отношений и новых знакомств. Супругам сегодняшний день по возможности желательно провести вместе, чтобы брак был счастливым и долговечным. По старому стилю отмечают День кумов, когда люди ходят к кумовьям, веселятся и обсуждают сплетни.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают украинцы, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя ссориться и спорить, особенно с близкими людьми. Вы не докажите правоту, но испортите отношения. Также не стоит брать и давать деньги взаймы, иначе проведете год в долгах.

В эту дату известны такие погодные приметы:

если большую часть дня светит солнце, то весна будет ранней, а лето - засушливым;

если похолодало, то заморозки задержатся на целую неделю;

пасмурная ночь предвещает богатый урожай зерновых;

утренний туман сулит потепление.

Погода 21 января будет сухой и по-весеннему теплой, с облачным небом и возможными небольшими туманами.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 21 января будет у обладателей имен Евгений, Иван, Илья, Максим, Ян, Агния, Анна.

По старому стилю праздник 21 января отмечают Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса, Доминика.

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