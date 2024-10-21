Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 21 октября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

21 октября по новому церковному календарю вспоминают Илариона Великого. О традициях и приметах 21 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 21 октября по новому церковному календарю (3 ноября по старому) - день памяти святого Илариона Великого.

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Иларион Великий жил в Палестине, в III-IV веках. Когда он был юным, то отправился на учебу в Александрию. У святого Антония Великого юноша учился Слову Божьему и вернулся домой уже христианином: он раздал родственникам и нуждающимся свое имущество, а сам ушел жить в пустыню возле города Маиума.

Там Иларион работал, молился и постился, но однажды на него напали разбойники. Удивительно, но после того, как мужчина прочел им проповедь и смог убедить их отказаться от преступной жизни, то разбойники приняли крещение. Благодаря этому святой прославился, и к нему потянулись люди - он исцелял их от недугов и избавлял от нечисти.

Позже Иларион отправился в Египет, чтобы побывать на могиле Антония Великого. Умер святой на острове Кипр - он сам предсказал свою смерть, там же и похоронен.

Какой церковный праздник 21 октября по старому стилю

Православный праздник сегодня по старому стилю - день памяти Пелагии Антиохийской. Ранее УНИАН подробно рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 21 октября

Приметы дня говорят о том, как скоро похолодает:

листья с березы еще не опали - снег выпадет поздно;

облака низко плывут - будет мороз;

в лесу много грибов - похолодает нескоро.

В народном календаре 21 октября - праздник Иларионов день. В это время часто дорогу заметало первой снежной порошей.

Что нельзя делать 21 октября

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также лени, зависти, жадности, мести и отчаяния.

По народным приметам в церковный праздник 21 октября не стоит отправляться в дальнюю дорогу и делиться своими планами. Грехом считается отказать в помощи, при чем важно самому проявить инициативу и помочь по силам: продуктами, вещами, деньгами.

Что можно делать 21 октября

Приметы на православный праздник сегодня гласят, что можно помолиться святому Илариону Великому об исцелении души и физических болезней, обращаются в различных жизненных обстоятельствах.

Поскольку погода в этот день часто "нелетная", то свое время лучше посвятить делам по дому. Женщинам можно заняться рукоделием - в старину на Илариона традиционно садились за шитье, вышивку или вязание, а старшее поколение учило молодежь.

Кто отмечает день ангела 21 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Илларион, Сергей, Василий, Пелагея, Алексей, Анатолий, Захар, Яков, Николай.

По старому стилю именины празднуют Таисия, Татьяна, Петр, Виктор, Николай, Владимир, Иван, Дмитрий, Павел, Василий.

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