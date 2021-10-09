9 октября - 282-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 83 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 сентября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день почты, День астрономии, День любопытных событий, Всемирный день мигрирующих птиц, День гвоздестояния, День "Я люблю пряжу", Всемирный день хосписной и паллиативной помощи.

В Украине - День риелтора, в Армении - День Еревана, День святых переводчиков, в Монголии - День посадки деревьев, в США - День пожарной безопасности, День заплесневелого сыра, День разносчика газет, День пива и пиццы, День кроссовок, День шахмат, День нанотехнологий, День семейного боулинга, в Италии - Утиный фестиваль, в Японии - Осенний фестиваль в Такаяме, в Южной Корее - Международный фестиваль фейерверков в Сеуле, День корейского алфавита, День хангыля, в Испании - День валенсийского сообщества, в Румынии - День памяти жертв холокоста, в Уганде - День независимости, в Перу - День национального достоинства, в Боливии - День святого Эрнесто, в Эквадоре - День независимости Гуаякиля.

Памятные даты 9 октября, годовщины и события

В 1780 году на берега Атлантики обрушился Великий ураган, известный как ураган Сан-Каликсто II - самый смертоносный ураган за историю наблюдения североатлантического бассейна. Жертвами урагана, бушевавшего с 10 по 16 октября, стали более 27,5 тысячи человек на Малых Антильских островах Карибского моря.

Читайте также9 октября: какой сегодня народный праздник и что нельзя делатьВ 1963 году произошла катастрофа на севере Италии, на плотине Вайонт: в чашу водохранилища ГЭС обрушился оползень, вызвав волну высотой 90 метров. В результате был затоплен город Лонгароне. Погибли, по разным данным, от 2 до 3 тысяч человек.

В 2000 году Вашингтонская Библиотека Конгресса получила самое крупное в своей 200-летней истории пожертвование - 60 миллионов долларов от миллиардера Джона Клуджа.

В 2009 году президент США Барак Обама был удостоен Нобелевской премии мира.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 октября чтит память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Другие названия праздника: "Богослов", "Иван-путник", "Шептун покровный". В народном календаре день святого апостола Иоанна отмечают дважды в году, называя Ивана майского - пшеничником, а Ивана осеннего - Богословом. В народе ему молятся перед отправлением в долгую дорогу, поскольку верят, что дороги обычно притягивают нечистую силу.

Что сегодня нельзя делать

Не ссорьтесь, не желайте никому зла и не допускайте дурных мыслей – это может обернуться для вас бедой.

Приметы на 9 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

пошел дождь со снегом - будет три потепления в январе;

теплый солнечный день - будущий июнь будет холодным и дождливым;

внезапный ветер - скоро будут осадки.

Именины 9 октября

Именины у Ефрема, Ивана, Тихона, Владимира, Дмитрия и Николая.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева