5 февраля - 36-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 329 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День эрудита, Всемирный день "Нутеллы", День разукрашивания планов на будущее, День катастрофы, Международный день коктейля "Писко сауэр".

В США - День метеоролога, День "Отведите ребёнка в библиотеку", День бабочки "Данаида монарх", День душа с другом, День шоколадного фондю, День мороженого на завтрак, в Индии - День богини мудрости и искусства Сарасвати, во Франции - Фестиваль фиалок в Тулузе, в Беларуси - День риэлтора, в Буранди - День единства, в Сан-Марино - День освобождения от оккупации, в Дании - День рождения кронпринцессы Мэри, в Финляндии - День Рунеберга.

Памятные даты 5 февраля, годовщины и события

В 1778 году Южная Каролина первой из штатов ратифицировала "Статьи Конфедерации и вечного союза" - первый конституционный документ США.

5 февраля 1783 года в итальянской Калабрии началось сильнейшее землетрясение, продлившееся 2 месяца. Мощные подземные толчки и цунами, следовавшие один за другим, обратили в руины город Реджо-ди-Калабрия и еще 180 населенных пунктов. Всего пострадали более 380 поселений. Жертвами стихии стали около 60 тысяч человек, еще более 10 тысяч жизней унесли эпидемии, вызванные последствиями самого продолжительного в истории землетрясения.

Читайте такжеИменинники 5 февраля - у кого сегодня День ангела и как назвать ребенкаВ 1916 году в Цюрихе открылось "Кабаре Вольтер" - место рождения дадаизма, авангардистского течения в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино. Теоретики искусства считают, что из дадаизма берет свое начало постмодернизм.

В 1919 году заработала первая в Европе регулярная авиалиния - Берлин-Веймар.

В 1952 году в Нью-Йорке был установлен первый в мире светофор для пешеходов.

В 1958 году над островом Тайби, что у побережья американского штата Джорджия, столкнулись бомбардировщик B-47 и истребитель F-86, в результате чего произошел сброс бомбардировщиком в океан водородной бомбы "Mark 15". Последующие за этим поиски бомбы успехом не увенчались. Найдена она была только в 2004 году, однако поднять бомбу пока не удалось. По официальному отчету ВВС США, она не представляет серьезной угрозы, ведь боевая капсула в ней была заменена на учебную. Однако письмо помощника министра обороны США в Конгресс, написанное в 1966 году и рассекреченное в 1994 году, включает данные о том, что бомба содержала полностью собранную боеголовку с плутонием.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 февраля чтит память святых Климента Анкирского и Агафангела. В народе день назвали "Агафий полухлебник".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя отказывать в помощи бедным и обездоленным, также нельзя громко ругаться - потеряете голос. Нельзя, чтобы в доме было грязно - лучше провести генеральную уборку.

Приметы на 5 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

снег лежит толстым слоем - год будет хлебным;

мороз и солнце - август будет жарким;

кричат синицы - скоро придут сильные морозы.

Именины 5 февраля

Именины у Геннадия, Климента, Феоктиста, Ивана, Владимира и Екатерины.

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