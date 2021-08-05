5 августа - 217-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 148 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 июля Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день светофора, День распрямившегося штопора.

В США - День индийского пейл-эля, День "Работай как собака", День устриц, День нижнего белья, День зелёных перцев, в Британии - День "На велосипеде на работу", в Латвии - День железнодорожника, в Испании - Праздник Африканской Богоматери, в Беларуси - День органов финансовых расследований, в Хорватии - День победы и благодарности отчизне, в Колумбии - Карнавал Боготы.

Памятные даты 5 августа, годовщины и события

Сегодня - Международный день светофора. 5 августа 1914 года в американском Кливленде появился первый родоначальник современных светофоров. У него были красный и зеленый фонари, при переключении света издавался звуковой сигнал. Кстати, еще раньше, в 1868 году, некий "светофор", изобретенный Джейном Найтом, был установлен возле здания парламента в Лондоне. Спустя три года его фонарь взорвался и ранил полицейского. Трехцветные светофоры впервые появились в Детройте и Нью-Йорке в 1920 году. Теперь без светофора и жизнь себе представить невозможно, разве что на острове.

В 1861 году в армии США были отменены телесные наказания.

Читайте такжеВыходные на День Независимости 2021: как будут отдыхать украинцыВ 1862 году в Америке заработал подписанный президентом Авраамом Линкольном указ о введении подоходного налога - 3% от доходов, превышающих 800 долларов. Тогда этих людей можно было смело называть "миллиардерами". И именно они первыми в США стали платить налоги.

5 августа 1966 года вышел в свет культовый альбом легендарной британской рок-группы "The Beatles". Он был седьмым по счету и назывался "Revolver". По словам самих музыкантов, название не скрывало под собой никакого подтекста или смысловой нагрузки, хотя вариантов было несколько. Так или иначе, "Revolver" "выстрелил", принеся новую порцию славы группе. Он практически сразу возглавил рейтинги музыкальных хитов, причем не только в Англии и других европейских странах, но и за океаном – в США. Многие музыкальные издания, ассоциации звукозаписи, музыкальные критики включили альбом в число наиболее популярных альбомов рок-музыки 20 века. Он неоднократно переиздавался и отнесен к числу мультиплатиновых. Работа на Лондонской студии звукозаписи проходила с апреля по июнь 1966 года. Над выпуском альбома вместе с музыкантами трудились музыкальный продюсер и звукорежиссер Джордж Мартин и звукооператор Джефф Эмерик. К слову, оба они вместе с продюсерами, менеджерами и звукооператорами приняли участие в записи припева песни, написанной для Ринго Старра - "Yellow Submarine".

И главное - при создании этого альбома были внедрены инновации в области звукозаписи: впервые были использованы метод "искусственного наложения" голоса, склеенные в кольца магнитофонные ленты с записанными звуками, процесс записи звука в обратном направлении, а также запись вокала с использованием Лесли-спикера с вращающимся динамиком. Интересно и то, что даже обложка альбома, оформленная в графическом стиле, была удостоена награды в 1967 году. Ей была присуждена премия "Грэмми".

В 1980 году в Конституцию Бельгии была внесена поправка о разделе страны на три автономных округа - Фландрия, Валлония и Брюссель. Так страна стала федерацией. На севере страны, во Фландрии, разговаривают на нидерландском языке, а на юге, в Валлонии, - на французском. На востоке Бельгии проживает крупное немецкоязычное сообщество. Жители столицы страны - Брюсселя, общаются как на нидерландском, так и французском языке. В Брюсселе расположены штаб-квартиры Европейского Союза и НАТО. И, что самое любопытное, форма правления в стране - конституционная монархия - Королевство.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 августа чтит память святого Трофима и еще 14-ти мучеников. Трофима прозвали Бессонником - это разгар жатвы и спать некогда. "Долго спать - добра не видать" - говорили в народе.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя долго спать и лентяйничать. Нельзя еще никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок. Не рекомендуется открывать двери посторонним. Не стоит делать покупки - они будут неудачными. Не желательно стричь волосы и ногти - к неприятностям.

Приметы на 5 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

вечером туман - к хорошей погоде;

звезды ярко мерцают на рассвете - к дождям;

сова кричит - к похолоданию;

утром заря быстро гаснет - к сильному ветру.

Именины 5 августа

Именины у Трофима, Феофила, Михаила, Анны, Виталия и Андрея.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева