29 ноября - 333-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 32 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День "Клиент не всегда прав", День электронных поздравлений, Международный день солидарности с палестинским народом (ООН), Международный день ягуара.

В Израиле - Праздник свечей "Ханука", в США - День шоколадки, День пирога с лимонным кремом, День сквэр-данса, День "Выброси свои объедки", Киберпонедельник, в Вануату - День единения, в Либерии - День Уильяма Табмена.

Памятные даты 29 ноября, годовщины и события

29 ноября - День рождения испанского футбольного клуба "Барселона", одной из лучших команд мира. "Барса" была основана в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских футболистов во главе с Жоаном Гампером. 22 октября 1899 года он дал объявление в местную газету, в котором пригласил всех желающих принять участие в создании футбольного клуба. На объявление отозвались 11 человек, которые 29 ноября собрались на учредительное собрание, итогом которого и стало создание "Барсы".

Читайте такжеКогда День матери в Украине: дата, традиции и поздравления с праздникомСегодня "Барселона" -- один из величайших мировых клубов, обладающий поистине фантастическим набором титулов и трофеев - в своей истории он выиграл все европейские Кубки, 25 раз становился чемпионом Испании, 30 раз обладателем национального Кубка Испании, 13 раз - Суперкубка Испании. Также он обладатель множества других кубков и многократный победитель Лиги чемпионов. "Барселона" заняла 4 место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА, 5 место - по версии журнала "Kicker". Официальными цветами клуба являются синий и гранатовый.

Гербом "Барселоны" изначально был герб города, но в 1910 году был создан собственный герб, вариант которого и используется до сих пор. Футбольной клуб также имеет четыре профессиональные команды по другим видам спорта (футзалу, баскетболу, роликовому хоккею и гандболу), а еще поддерживает множество любительских команд. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда и фраза – "El Barca es mes que un club" - "Барса" - это больше, чем просто клуб".

Читайте такжеВыходные дни декабря 2021: сколько будем работать и отдыхатьВ 1945 году была проведена первая в мире спасательная операция с участием вертолета.

В 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла план раздела Палестины на еврейское и арабское государства.

В 2009 году в Швейцарии состоялся референдум, итогом которого стал запрет на строительство минаретов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 ноября чтит память апостола, евангелиста Левия Матфея. Другие названия праздника: "Матвей", "Матвей - зима отпотей", "Зима потеет". Прозвище "Зима отпотей" день получил за то, что 29 ноября часто бывали оттепели.

Что сегодня нельзя делать

Нежелательно тяжело физически работать. Не надевайте красное и не смотритесь в зеркало, если не хотите навлечь на себя беду. А если случайно надели вещь наизнанку, то лучше из дома не выходить - вас ожидают неприятности.

Приметы на 29 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

сильные ветры - вьюги и метели продолжатся до Николая Чудотворца (19 декабря);

облака плывут низко - ждите холодов и заморозков;

снег накрыл землю - он не растает до весны;

снега выпало больше обычного - быть богатому урожаю.

Именины 29 ноября

Именины у Сергея, Виктора, Михаила, Дмитрия, Ивана и Василия.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева