28 сентября - 271-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 94 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 15 сентября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день борьбы против бешенства, День свободы от голода, День рождения ломбарда, Международный день права знать, Международный день всеобщего доступа к информации, Международный день безопасных абортов, Международный день поке.

В США - День штата Северная Каролина, День регистрации избирателей, День кремового пирога с клубникой, День добрососедства, День "Почитайте ребёнку книгу, которая вам нравится", Праздник саке, День пивопития, День "Задайте глупый вопрос", в Китае - День Конфуция, в Тайване - День учителя, в Казахстане - День работников атомной отрасли, в Израиле - Шмини Ацерет, Симхат Тора, в Чехии - День чешской государственности, День святого Вацлава, в Литве - День памяти жертв Тускуленай, в Таиланде - День флага, в Гвинее - День референдума, в Новой Зеландии - День доминиона.

Памятные даты 28 сентября, годовщины и события

В 1618 году в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард. Причем в том виде, в котором существует и работает по сегодняшний день. Он был открыт под маркой Дом Ломбарди, который вскоре стал владельцем сети ссудозалоговых учреждений по всей Европе, а его клиентами были даже королевские семейства. Кстати, ломбард является одним из старейших финансовых институтов в истории человечества.

Читайте такжеКак поздравить женщину с днем рождения: красивые стихи и картинкиПервые письменные упоминания о нем есть в греческих и римских источниках. Имеются свидетельства, что в Китае учреждения, работающие по данному финансовому принципу, существовали еще более 3000 лет тому назад. В Европе кредиты под залог имущества впервые появились в средние века. Родоначальниками в этом направлении являются Англия и Бельгия, где выходцами из итальянской провинции Ломбардии был основан Дом Ломбарди, отсюда и произошло слово "ломбард". Из-за трудностей в экономике и проблем банковской системы данная финансовая практика получила широкое распространение в мире.

В 1793 году в Канаде было объявлено, что все дети рабов, родившиеся после этой даты, станут свободными по достижении ими возраста 25 лет.

В 1958 году во Франции состоялся референдум, на котором была принята Конституция Пятой Республики.

В 1994 году грузопассажирский паром "Эстония" затонул в Балтийском море, погибли 852 человека, спаслись 137. Это произошло ночью во время шторма близ финского острова Уте. Паром совершал рейс между Таллинном и Стокгольмом. Паром, построенный в 1980 году в Германии, был рассчитан на 2 тысячи пассажиров и 460 легковых машин.

Судовая команда в роковом рейсе состояла полностью из эстонцев, а пассажирами в большинстве своем были пожилые шведы. Международная комиссия по расследованию обстоятельств гибели "Эстонии" пришла к выводу, что причиной катастрофы явились конструктивные недостатки носового люка, слишком большая скорость судна и сильный шторм.

В 1995 году Швеция, Финляндия и Эстония подписали соглашение об объявлении корпуса парома "Эстония" братской могилой без права обследования и ведения там каких-либо работ. К соглашению также присоединились Дания, Великобритания, Россия и Латвия. Существует и другая версия гибели парома. В 1999 году комиссия экспертов, работавшая по заказу немецкой верфи "Майер-верф", где была построена "Эстония", сделала заключение о том, что причиной катастрофы стало применение взрывных устройств.

Читайте такжеС Днем воспитателя: история праздника, варианты поздравлений с торжествомКак заявил председатель группы экспертов В.Хюммель, паром был взорван российскими спецслужбами, чтобы предотвратить контрабандный вывоз на Запад некоего сверхсекретного оружия, украденного во время вывода российских войск с военных баз в Эстонии.

В 2003 году произошел сбой энергосети в Италии. Блекаут погрузил в темень на 12 часов всю территорию страны, за исключением островов Сардиния и Эльба, а также часть Швейцарии в районе Женевы - на 3 часа. Это событие коснулось 56 миллионов человек. В Риме положение дел усугубилось тем, что как раз в это время городскими властями проводилась так называемая "Белая ночь", подразумевавшая работу магазинов, музеев, театров, ресторанов и кафе до утра.

Поэтому в момент отключения электричества вне домов находились тысячи жителей столицы. Сотни людей оказались заблокированы в перегонах метрополитена. Многие люди застряли в лифтах. В результате отключения электроэнергии погибли четыре человека - один мужчина и три женщины. Мужчину сбила машина на неосвещенном перекрестке, одна женщина получила множественные ожоги, когда на нее упал подсвечник, еще две пожилые итальянки упали с лестницы.

В 2009 году индийским космическим аппаратом Chandrayaan-1 на Луне была обнаружена вода.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 сентября чтит память святого великомученика Никиты Готского. Другие названия праздника: "Никита", "Никита осенний", "Никита Гусятник", "Репорез". В старину была примета - чтобы год не мучиться от зубной боли, нужно съесть репу в день "Никиты Гусятника".

Что сегодня нельзя делать

В этот день лучше не подходить к водоемам, по поверью - может утащить водяной. А из дома лучше ничего ценного не выносить - домовой может рассердиться.

Приметы на 28 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

дождит - весна будет поздней и сырой;

много муравейников - зима будет холодной;

иней на деревьях - завтра будет дождь.

Именины 28 сентября

Именины у Акакия, Максима, Никиты, Степана, Федота, Иосифа, Марка, Дмитрия, Андрея, Людмилы, Ивана, Марии, Петра, Николая, Семёна и Якова.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева