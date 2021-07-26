26 июля - 207-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 158 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 июля Юлианского календаря.

В Испании, Бразилии, Португалии - День бабушки и дедушки, в Японии - День призраков, в США - День ФБР, День государственности штата Нью-Йорк, День независимости инвалидов, День "Все или ничего", День кофейного милк-шейка, День хрустящего рогалика, на Кубе - День национального восстания, на Острове Саба - Карнавальный понедельник, на Виргинских островах - День молитвы от урагана, на Мальдивах - День независимости, в Барбадосе - День национального значения, в Индии - День победы в Каргильской войне.

Памятные даты 26 июля, годовщины и события

В 1908 году в Министерстве юстиции США было создано бюро расследований. Нынешнее название - Федеральное бюро расследований (FBI) оно получило в 1935 году. ФБР подчинено генеральному прокурору. Его официальный девиз – "верность, смелость, честность". Основными сферами деятельности ФБР являются борьба с терроризмом и организованной преступностью, контрразведывательная работа, борьба с наркобизнесом и тяжкими преступлениями против личности, а также расследования нарушений гражданских прав. В ведении бюро находится крупнейший в стране центр регистрации преступлений и преступников. Порядок расследования, проводимого ФБР, регламентирован федеральным уголовно-процессуальным законодательством, решениями Верховного суда США, приказами, инструкциями и предписаниями президента и генерального прокурора. Директор ФБР назначается сроком на десять лет президентом США "по совету и с согласия сената". Штаб-квартира ФБР расположена в здании им. Эдгара Гувера в Вашингтоне.

В 1788 году 11-м штатом США стал штат Нью-Йорк.

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В 1865 году после смерти известного английского доктора Джеймса Берри выяснилось, что на протяжении нескольких десятков лет под этим именем скрывалась женщина.

В 1989 году 24-летнему американскому студенту Роберту Моррису было предъявлено обвинение в создании и запуске компьютерного вируса, парализовавшего 2 ноября 1988 работу более шести тысяч компьютеров в США. Моррис стал первым создателем червя, подвергнутым уголовному преследованию. B 1990 году он был приговорен к трем годам пробации (осужденный освобождается от наказания при условии хорошего поведения; применяется к несовершеннолетним правонарушителям и совершившим преступление впервые), к 400 часам общественных работ и оштрафован на 10 050 долларов. Роберт подал апелляционную жалобу, но проиграл. Впрочем, после этих событий Морисса ожидал успех: он закончил университет, получил докторскую степень, основывал и инвестировал в IT-компании, сочинил очередной диалект Лиспа и внес поправку в десятое правило Гринспена. Сейчас - адъюнкт-профессор Массачусетского технологического института. А дискета с исходным кодом червя Морриса хранится в Бостонском музее науки.

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В 1998 году в Иллинойсе 246 парашютистов составили живой круг в небе. Это – мировой рекорд.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 26 июля празднует "Собор Архангела Гавриила". Архангел Гавриил несколько раз упоминается в Библии. Именно он находился рядом с Марией и охранял ее.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя тяжело физически работать. В целом, будьте осторожны в этот день.

Приметы на 26 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

погода сухая - осень будет теплая;

идет дождь - урожай будет плохим;

много мошкары - будет много грибов.

Именины 26 июля

Именины у Гавриила, Степана, Маркиана и Антона.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева