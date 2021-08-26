26 августа - 238-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 127 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День привлечения удачи, Праздник тринадцатой кошки, День музыкальной йоги.

В США - День равноправия женщин, "Задумчивый" четверг, День женщин-вебмастеров, День стартапа, День собак, День туалетной бумаги, День вишневого мороженого, в Британии - День бургера, в Аргентине - День солидарности, День аргентинских актеров, в Намибии - День героев красного флага, День гереро, в Папуа-Новой Гвинее - День покаяния.

Памятные даты 26 августа, годовщины и события

В 1743 году 26 августа в Англии были опубликованы первые в мире правила соревнований по боксу, разработанные британским боксером Джеком Броутоном.

В 1789 году во Франции была принята Декларация прав человека и гражданина, заложившая основы буржуазного права в Европе.

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В 1928 году 26 августа произошло событие, в корне поменявшее взаимоотношения в сфере услуг. В этот день тридцатилетняя Мэй Донахью из Глазго с подругой отдыхали в шотландском городке Пейсли. В кафе они заказали модный коктейль - имбирное пиво с мороженым. Хозяин кафе в их присутствии залил мороженое пивом и оставил бутылку из темного стекла на столе. Решив долить пива, девушки увидели, что из горлышка выпала дохлая улитка. Мэй Донахью стала плохо, и она обратилась к врачу, который диагностировал гастроэнтерит. С подругой, которая ела и пила то же самое, ничего не случилось. Донахью подала иск к хозяину кафе Френсису Мингелле и владельцу пивоварни Дэвиду Стивенсону с требованием компенсации в размере 550 фунтов стерлингов, который перерос в одно из знаменитейших дел в истории английского Общего права, известное как дело "Донахью против Стивенсона". И хотя палата судей была на стороне Донахью, она не имела доказательств, что улитка стала причиной болезни желудка и не получила компенсацию в судебном порядке. Но после смерти Стивенсона его наследники решили заключить мировое соглашение во внесудебном порядке и в 1934 году выплатили Донахью 200 фунтов. С тех пор дело "Донахью против Стивенсона" стали называть заложившим основы современного английского права и судебной защиты прав потребителей.

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В 1952 году впервые в мировой практике было введено фторирование водопроводной воды.

В 1973 году Университет штата Техас в Арлингтоне стал первым ВУЗом, включившим в свою программу курс изучения танца живота.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 26 августа чтит память епископа Тихона. В народе этот день назвали Тихон Страстной - за то, что было нужно обходить дом с иконой Божией Матери "Страстная". Так праздник и соединил в своем названии имена святителя Тихона и именование иконы.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя лениться и сквернословить. Еще не стоит впускать в дом чужих людей. Ходить за грибами в лес не рекомендуется.

Приметы на 26 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

теплая и сухая погода - к хорошему урожаю в следующем году;

дождь - к грибной осени.

Именины 26 августа

Именины у Ипполита, Алексея, Якова, Конкордии, Максима, Константина, Ксении, Василия, Николая, Тихона, Евдокии, Ивана и Парамона.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева