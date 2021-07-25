25 июля - 206-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 159 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 12 июля Юлианского календаря.

В Украине - День зубного техника, День работников торговли, в США - День родителей, День сообразительной тети, День карусели, День трудоустройства ветеранов, День десерта из горячего фаджа и мороженого, День вина и сыра, День продевания нитки в иголку, в Беларуси - День пожарной службы, День торговли, в Таджикистане - День работников автомобильного транспорта, в Австралии - День дерева, в Доминикане - День отца, в Японии - Праздник огня и воды "Тэндзин Мацури", в Испании - Праздник святого апостола Иакова, День Галисии, День галисийской родины, в Пуэрто-Рико - День Конституции, в Дании - День битвы при Идштедте, в Тунисе - День республики, в Ирландии - Восхождение на Святую Гору, в Перу - День коктейля "Писко сауэр", на Ямайке - День бахаи, в Коста-Рике - День Гуанакасте.

Памятные даты 25 июля, годовщины и события

В 1814 году состоялось первое в мире испытание паровоза. Его провел английский инженер-механик и изобретатель Джордж Стефенсон, который благодаря своему изобретению приобрел всемирную известность. С этого дня начало зарождаться паровозостроение, которое впоследствии оказало огромное влияние и на развитие железнодорожной инфраструктуры, и на промышленность, причем, на всех континентах. Именно Стефенсон предложил применять железные рельсы вместо чугунных, а "подушки" под ними делать деревянными, которые затем преобразовались в шпалы. Выбранная им ширина колеи рельсового пути, равная 1435 мм, так называемая "Стефенсоновская" или "нормальная колея", стала самой распространенной в Западной Европе и до сих пор является стандартом на железных дорогах многих стран мира.

Читайте такжеИменины 25 июля: какое имя дать ребенку кто празднует именины25 июля 1965 года на фолк-фестивале в Ньюпорте Боб Дилан (Роберт Циммерман - американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет) впервые вышел на сцену с электрогитарой. Поклонники музыканта не поняли его творческих изысканий, освистали и согнали со сцены.

В 1978 году в английском Олдеме родился первый ребенок, зачатый в результате искусственного оплодотворения.

В 1984 году впервые женщина-космонавт вышла в открытый космос. Ею стала Светлана Савицкая. Она это сделала с борта орбитальной космической станции "Салют-7". Савицкая - вторая в мире женщина-космонавт после Валентины Терешковой.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 25 июля чтит память святых мучеников Прокла и Илария. Другие названия праздника: "Прокл", "Прокл Плакальщик", "Прокл - великие росы".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя лениться и бездельничать. А также нежелательно употреблять сахар.

Приметы на 25 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

день солнечный - такая же погода будет осенью;

прохладно - зима придет рано и будет суровой;

много грибов - погода вскоре испортится;

утром нет росы – к ненастью;

пчелы громко гудят – к зною;

пожелтели верхушки деревьев - осень рано придет.

Именины 25 июля

Именины у Михаила, Прокла, Феодора, Арсения, Вероники, Симона, Марии, Ивана и Гавриила.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева