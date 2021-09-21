21 сентября - 264-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 101 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 сентября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день благодарности, Международный день мира, Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, День "Остановите мир", День без выбросов, День эскапологии.

В США - День штата Нью-Йорк, День мини-гольфа, День чая, День "Будь готов", День "Отведите любимого человека к врачу", Международный фестиваль бананов, День печенья с орехом пекан, День IT-профессионалов, в Армении - День независимости, в Бразилии - День посадки деревьев, в Аргентине - День студента, в Китае - Праздник лунных пряников и середины осени "Чжунцюцзе", в Гане - День волонтёра, День памяти Кваме Нкрумы, День основателя ,на Мальте - День независимости, в Нидерландах - День принца, в Белизе - День независимости, в Израиле - Праздник кущей "Суккот", на Филиппинах - День военного положения.

Памятные даты 21 сентября, годовщины и события

В этот день в 1776 году начался Великий пожар в Нью-Йорке. Он произошел в начале британской военной оккупации города в ходе Войны за независимость США. Огонь уничтожил до 25% городских строений, уцелевшие части города были разграблены. Многие полагали, что поджог был преднамеренным, в нем участвовало несколько человек. Выдвигались самые разные причины. Британские военные обвиняли в поджоге мятежников. Последствия пожара сказывались практически до конца британской оккупации, завершившейся в 1783 году.

Читайте такжеРождество Пресвятой Богородицы: когда отмечаем, что можно и нельзя делать, какие молитвы читатьВ 1792 году в этот день во Франции был открыт Национальный конвент, который принял декрет об упразднении королевской власти.

В 1920 году Совнарком Украины ввел обязательное изучение украинского языка в школах.

В 1940 году был открыт Львовский театр оперы и балета.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 сентября празднует один из великих христианских праздников - Рождество Пресвятой Богородицы. Другие названия праздника: "Рождество Богородицы", "Осенние оспожинки", "Вторые Осенины", "Малая Пречистая" (Большая Пречистая празднуется в день Успения Богородицы), "Вторая Пречистая", "Праздник урожая".

Что сегодня нельзя делать

В этот день соблюдают пост, поэтому нельзя есть мясо и пить алкоголь. Не ссорьтесь с близкими и не конфликтуйте. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. После еды весь хлеб, который остался, отдают домашним животным, или птицам.

Приметы на 21 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

тепло - осень будет долгой и сухой;

ночное небо звездное - к холодам;

туман утром - к переменчивой погоде;

птицы низко летают - к похолоданию, высоко - к потеплению;

дождь - такой будет погода еще сорок дней.

Именины 21 сентября

Именины у Егора, Марии, Ивана, Георгия и Яна.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева