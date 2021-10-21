21 октября - 294-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 71 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Праздник разума, Международный день встряски, Международный день начос, Всемирный день профилактики йододефицита, Международный день кредитных союзов, День разрешения конфликта.

В Британии - День Трафальгарского сражения, День яблока, в США - День сильных духом, День фасоли гарбанзо, День домашних животных для ветеранов, День "Посчитайте свои пуговицы", День "Проверьте свой кредитный рейтинг", День рептилий, День "Проверьте свои лекарства", Фиолетовый четверг, День тыквенного чизкейка, День болтовни, День "Назад в будущее", в Таиланде - День любви к деревьям, День гигиены зубов, День медсестёр, в Лаосе - Праздник света, Праздник полной луны, в Индии - День памяти полицейских, на Маршалловых островах - День согласия, на Британских Виргинских островах - День святой Урсулы, в Узбекистане - День государственного языка, в Сомали - День революции, в Египте - День военно-морских сил, в Австралии - Royal Hobart Show Day, в Гондурасе - День вооружённых сил, в Бурунди - День памяти президента Ндадайе.

Памятные даты 21 октября, годовщины и события

21 октября 1520 года португальский мореплаватель Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым.

В 1824 году англичанин Джозеф Аспдин запатентовал портлендский цемент.

В 1858 году в Париже впервые был исполнен канкан. Это произошло во время премьеры оперетты "Орфей в аду" Ж. Оффенбаха.

Читайте такжеКалендарь свадеб на 2022 год: самые счастливые и несчастливые дниВ 1879 году американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытал свою первую лампу накаливания с угольной нитью.

В 1915 году было передано первое трансатлантическое радиотелефонное сообщение из Арлингтона (штат Виргиния, США) в Париж.

В 1923 году первый планетарий открылся в Немецком музее в Мюнхене. Его продемонстрировал профессор Вальтер Бауэрсфельд.

В 1926 году в этот день произошла трагедия с американским фокусником Гарри Гудини. Его называют одним из величайших иллюзионистов современности. Многие его трюки были настолько опасными, что их не рискуют повторять спустя почти столетие. Сам Гарри не раз попадал в больницу после своих выступлений. Он умер в 52 года, во время гастролей. Смерть великого фокусника была нелепой и трагичной...

22 октября 1926 года во время гастролей в Монреале в гримерку к Гудини вошли трое студентов, один из которых, Гордон Уайтхед, был чемпионом колледжа по боксу. Он спросил Гудини, действительно ли тот способен выдержать несколько сильных ударов в живот, ничего при этом не почувствовав. Гудини, погруженный в свои мысли, кивнул, и студент неожиданно нанес артисту два или три удара. Гудини еле остановил его: "Подождите, мне надо подготовиться", после чего напряг пресс - "Вот, теперь можете бить". Студент ударил пару раз и почувствовал железный брюшной пресс Гудини. Несколько дней Гарри не обращал внимания на усиливающуюся боль в области живота.

Во время выступления в Детройте иллюзионист упал прямо на сцене, и его пришлось госпитализировать. Удары студента спровоцировали разрыв аппендикса, в результате которого развился перитонит. Врачи прогнозировали скорую смерть, но иллюзионист продержался несколько дней, что достаточно долго для такого случая. 31 октября 1926 года Гарри Гудини умер в Детройте, его тело было доставлено в Нью-Йорк и похоронено в бронзовом коробе, который он использовал для своих трюков.

После похорон появились неподтвержденные слухи о том, что фокусника отравили его завистники. Внучатый племянник Гудини Джордж Хардин в 2007 году настаивал на необходимости эксгумации тела Гудини, придерживаясь гипотезы, что его знаменитый родственник стал жертвой умышленного заговора и был на самом деле отравлен ядом. Кстати, студент, нанесший роковые удары, не понес за это никакой ответственности.

Читайте такжеВыходные в ноябре 2021: сколько будем работать и отдыхать в следующем месяцеСпустя 100 лет со дня рождения Гудини (намеченная дата была 6 апреля 1974 года, так как данные о месте и дате рождения иллюзиониста противоречивы) должно было быть обнародовано его завещание, в котором будут раскрыты секреты его трюков. Многие газеты на первых полосах специально оставили место для экстренного сообщения о завещании. Но ни в указанный день, ни в любой последующий ни одна нотариальная контора и ни один нотариус не подтвердили факт существования самого завещания. Этот поступок иногда в шутку называют "последним фокусом Гудини".

В 1944 году в Бермудском треугольнике загадочно исчез экипаж американского корабля "Рубикон". Корабль был найден без повреждений, а на его борту находилась только собака. Судно было в отличном состоянии, если не считать порванного буксирного троса, свисавшего с носа корабля.

В 1970 году в Корейской церкви произошло одновременное венчание 777 пар.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 октября чтит память преподобного Трифона, архимандрита, и преподобной Пелагии Антиохийской. В народе день назвали "Пелагея и Трифон". В это время приближение зимы становилось все более ощутимым. Люди активно готовились к холодам.

Что сегодня нельзя делать

21 октября - повышенный риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Будьте внимательными.

Приметы на 21 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

облака низко плывут - ждите сильных морозов в ближайшее время;

на деревьях не вся листва опала - зима будет теплой.

Именины 21 октября

Именины у Пелагеи, Таисии, Марии, Трифона, Надежды, Урсулы, Павла, Гилария, Татьяны, Николая, Дмитрия и Петра.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева