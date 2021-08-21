21 августа - 233-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 132 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День без косметики и макияжа, День поэта, Международный день бездомных животных, Всемирный день медоносных пчел, Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, Международный день геокешинга.

В США - День пожилых людей, День бразильской укладки волос, День спумони, День сладкого чая, День очистки приютов, День нарушения монотонности, в Марокко - День молодежи, День рождения короля, в Эстонии - День истории железной дороги, в Латвии - День принятия Конституционного закона "О государственном статусе", в Индии - Праздник урожая "Онам", на Филиппинах - День Ниноя Акино, в Чехии - День памяти жертв вторжения и оккупации Чехословакии.

Памятные даты 21 августа, годовщины и события

В 1560 году 13-летний датский мальчик Тихо Браге изучал юриспруденцию в университете Копенгагена. Но в этот день произошло предсказанное полное солнечное затмение, и этот факт так поразил подростка, что после дневных занятий он по ночам стал изучать звездное небо и стал самым знаменитым астрономом своего времени.

В 1803 году австралийская газета "Sydney Gazette" впервые в мире дала подробное описание коалы.

Читайте также21 августа: народный праздник и традиции, приметы погодыВ 1825 году в Одессе был открыт Музей древностей.

В 1841 году американский промышленник Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи.

В 1902 году был основан "Кадиллак", отделение концерна "Дженерал Моторс" по выпуску легковых автомобилей класса "люкс". Звучное название было дано в память об Антуане да Ла Мотт Кадиллаке, основателе города Детройт.

21 августа 1911 года картина Леонардо да Винчи - знаменитая "Джоконда" была похищена работником Лувра, итальянским мастером по зеркалам Винченцо Перуджей. Стоит отметить, что после смерти Леонардо да Винчи "Джоконда" была приобретена французским королем Франциском I и оставалась в королевской коллекции. С 1793 года картина была помещена в Центральном музее искусств в Лувре. "Мона Лиза" всегда там находилась как одно из достояний национальной коллекции. Так вот, пропажа обнаружилась только на следующий день, после чего музей был закрыт, и начались поиски. Через прессу похитителю были обещаны вознаграждение и полная тайна, так как существовало опасение, что, не найдя возможности продать этот шедевр, преступник может его уничтожить.

Ответа на это заявление не последовало. Только через 2 года похититель предложил купить картину владельцу одной из художественных галерей в Италии, тот связался с полицией, и преступник был арестован. На допросе Перуджи признался, что украл картину, потому что хотел вернуть на родину национальное достояние. Суд приговорил его к одному году тюрьмы. В двадцатом столетии знаменитая картина Леонардо да Винчи почти не покидала Лувр, лишь побывав в 1963 году в США и в 1974 году в Японии.

В 1932 году в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.

В 1965 году в английском футболе впервые были разрешены замены в ходе матча. Первым игроком, вышедшим на замену, стал Кейт Пикок.

Читайте такжеИменинники 21 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаВ 1981 году ученые впервые сообщили в прессе об угрозе глобального потепления на Земле.

В 2002 году в пустыне на севере штата Аризона прошли успешные испытания прототипа марсохода "Spirit".

В 2006 году началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 августа чтит память святого Мирона - критского чудотворца. Другие названия праздника: "Мирон", "Ветрогоны".

Что сегодня нельзя делать

Так как день связан с ветром, то стоит быть осторожнее. Также не забывайте, что сейчас Успенский пост - его нужно соблюдать.

Приметы на 21 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

утром туман и роса - погода будет хорошая;

утром изморозь - к хорошему урожаю;

как сегодня погода - таким будет и январь;

богатый урожай ягод - к холодной зиме.

Именины 21 августа

Именины у Емилиана, Григория, Фёдора, Мирона, Иосифа, Зосимы, Николая, Леонида, Моисея и Германа.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева