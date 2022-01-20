20 января - 20-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 345 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день любителей сыра, Зимний день согревания мира, Международный день осведомлённости о пингвинах (ООН), Международный день принятия.

В США - День любителей сыра, День свитера Билла Косби, День идеального веса для женщин, День лакомства, День кофе-брейка, День диджея, День видеокамеры, в Лаосе - День Народной армии, в Азербайджане - День всенародной скорби, в Кабо-Верде - День героев, в Испании - Праздник "Тамборрада", на Мали - День вооружённых сил, в Латвии - День памяти защитников баррикад.

Памятные даты 20 января, годовщины и события

20 января 1265 года Симон де Монфор, 6-й граф Лестер, собрал первый английский парламент.

В 1661 году во Львове был основан университет Казимира, ныне Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Читайте такжеПравославный календарь на январь: какие события отмечают христиане20 января 1831 года был провозглашен вечный нейтралитет Бельгии.

В 1892 году состоялся первый баскетбольный матч.

В 1893 году в лондонском Королевском институте Джеймс Дьюар продемонстрировал сосуд для хранения сжиженных газов.

20 января 1958 года на улицах Лондона появились первые радары контроля скорости автомобилей. За это время от первых огромных стационарных датчиков скоростного слежения до почти незаметных камер изменилось практически все. Было время – инспекторы дорожного движения замеряли скорость практически "на глазок", с секундомером или часами в руках вычисляли движение машины от одного столба до другого. Сейчас это уже относится к далекой истории.

В 1980 году, в разгар "холодной войны", президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 января чтит память Иоанна Предтечи или Ивана Крестителя. Утром натощак нужно выпить святой воды, чтобы на весь год запастись крепким здоровьем. В народе этот день назвали Бражником или Зимним свадебником. В этот период массово праздновали свадьбы. Принято было "запивать" счастье девичье.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ничего одалживать - можно отдать счастье. Не нужно ничего поднимать с дороги - найденная вещь может принести неприятности.

Приметы на 20 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

ясная и холодная погода - к засушливому лету;

пасмурно и снежно - к большому урожаю;

туман - к хорошему урожаю зерновых.

Именины 20 января

Именины у Ивана, Афанасия и Василия.

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