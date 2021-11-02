2 ноября - 306-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 59 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День "Станьте экстрасенсом", День всех душ, Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, День динамической безвредности.

В Японии - День колготок, в Беларуси - День памяти предков, в США - День "Планируйте свою эпитафию", День штата Огайо, День "Ищите круги", День фаршированных яиц, День выборов, в Кыргызстане - День работника культуры, в Латинской Америке - День мёртвых, в Австралии - Кубок Мельбурна, на Маврикии - День прибытия индийцев.

Памятные даты 2 ноября, годовщины и события

В этот день в 1849 году в Севастополе было открыто здание Морской библиотеки, вентиляционная шахта которого - "Башня Ветров" - сохранилась до наших дней.

В 1948 году Маргарэт Чейз Смит стала первой избранной в Сенат США женщиной.

Читайте такжеВыходные в ноябре 2021: сколько будем работать и отдыхать в следующем месяцеВ 1959 году хоккейный вратарь Жак Плант из "Монреаль Канадиенс" после того как шайба, брошенная игроком "Нью-Йорк Рейнджерс" Энди Батгейтом, в очередной раз попала ему в лицо, покинул лед и после наложения семи швов возвратился на площадку в маске. Он ее сам изготовил из стеклопластика и резины.

В 1988 году "червь", запущенный студентом Робертом Моррисом, был обнаружен в Массачусетском технологическом институте. Вирус поразил компьютерную сеть ARPANET, выводя узлы из строя. Студент попал под суд, был оштрафован и условно осужден.

В 1993 году решение о посвящении женщин в духовный сан англиканской церкви было одобрено палатой лордов британского парламента.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 ноября чтит память святого великомученика Артемия Антиохийского. Другие названия праздника: "Артемий", "День атаманов", "День поминовения всех усопших". В этот день люди должны поминать тех, кто ушел из жизни.

Что сегодня нельзя делать

Нужно быть спокойным, за любую злобу и агрессию последует наказание. Не покупайте еду с рук - можете отравиться. Не одалживайте денег, если хотите, чтобы долг вам вернули.

Приметы на 2 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

деревья сбросили всю листву - к снегопаду;

утром иней на деревьях - к неурожайному году.

Именины 2 ноября

Именины у Артемия, Николая, Германа, Ивана, Леонида, Александра, Михаила, Петра, Павла, Герасима и Ирины.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева