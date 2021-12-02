2 декабря - 336-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 29 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день компьютерной грамотности, Международный день борьбы за отмену рабства (ООН), День 2D-художника, Международный день модельной железной дороги.

В Украине - День 2D-художника, в США - День специального образования, День безопасной бритвы, День производства попкорна, День прогулов, День оладьев, День дворняги, в Новой Зеландии - День шлёпанцев, в ОАЭ - День независимости, в Лаосе - Национальный день, на Кубе - День революционных вооружённых сил.

Памятные даты 2 декабря, годовщины и события

В 1409 году был открыт Лейпцигский университет.

В 1804 году Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции.

Читайте такжеС первым днем зимы: оригинальные напоминания и открыткиВ 1939 году состоялось открытие международного аэропорта им. Фиорелло Ла Гардиа в Нью-Йорке.

В 1942 году Энрико Ферми получил первую контролируемую цепную ядерную реакцию. Энрико Ферми - итальянский физик, наиболее известный благодаря созданию первого в мире ядерного реактора, внесший большой вклад в развитие ядерной физики, физики элементарных частиц, квантовой и статистической механики. Считается одним из "отцов атомной бомбы".

2 декабря 1971 года в восточной части Аравийского полуострова, на побережье Персидского и Оманского заливов, было образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Первоначально в него вошли 6 эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Эль-Фуджайра и Уммэль-Кайвайн, а 23 декабря 1971 года к ним присоединился Рас-эль-Хайма. Государственное устройство Объединенных Арабских Эмиратов представляет собой уникальное сочетание республиканского и монархического строя. Государство возглавляется эмиром Абу-Даби, правительство - эмиром Дубая.

Читайте такжеХанука: как праздновать еврейское торжество, что готовить, кого поздравлятьНаселение ОАЭ насчитывает более 5 миллионов человек. Практически все граждане ОАЭ - мусульмане, 85 % из которых - сунниты, и 15 % - шииты. Сегодня основную рабочую силу в ОАЭ составляют иностранцы, а из коренных жителей на некоторых работах задействовано лишь 25–30%. Экономика страны основана на добыче нефти и газа, поступления от экспорта которых составляют около половины национального бюджета.

До 2004 года ОАЭ возглавлял эмир Абу-Даби шейх Заид II ибн Султан аль-Нахайян. Он правил страной с момента ее образования 33 года. После его смерти в ноябре 2004 года пост президента ОАЭ занял правитель княжества Абу-Даби шейх Халифа ибн Зайд Аль Нахайян (на сегодня 73 года). Является одним из самых богатых людей мира с состоянием 15 миллиардов долларов, по данным журнала Forbes. А состояние членов его семьи оценивается в 150 млрд долларов.

В 2010 году из-за сильного пожара, вспыхнувшего в лесах горы Кармель, погибли 44 человек, в основном - израильские полицейские.

В 2010 году на iPhone был запущен мессенджер Viber.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 декабря чтит память святого Авдия. В народе верили, что Авдий является небесным покровителем домашнего хозяйства и семейного благополучия. За это святого прозвали Радетелем.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться, сориться, повышать голос, чтобы не вызвать бесов. Люди старались сидеть дома, поближе к теплой печке, чтобы уберечься от простуды.

Приметы на 2 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

ясное небо - к морозам, тусклое - к оттепели;

идет снег и сильные порывы ветра - зима будет холодной, как и начало весны;

ветер резко меняется - вскоре испортится погода.

Именины 2 декабря

Именины у Адриана, Герасима, Сергея и Дениса.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева