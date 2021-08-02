2 августа - 214-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 151 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 июля Юлианского календаря.

В Украине - День памяти погибших воинов-десантников разных времен и поколений, в США - День автоматизированного проектирования, День собаки-помощника, День сэндвич-мороженого, День книжки-раскраски, в Беларуси - День десантников и сил специальных операций ВС, в Канаде - День провинции Нью-Брансуик, День Британской Колумбии, Гражданский праздник. День наследия в Альберте, День Терри Фокса, Натальный день.

Читайте такжеОткрытки с добрым утром: пожелания для близкихВ Барбадосе - Праздник урожая, в Самоа - День труда, в Тувалу - День детей, в Коста-Рике - День Ангельской Девы, в Гайане, на Багамах, Доминике, Ангилье, Монтсеррате - Августовский понедельник, в Исландии - День торговли, в Замбии - День фермера.

В Азербайджане - День национального кино, в Македонии - День республики, в Шотландии - Летние банковские каникулы, в Польше - День памяти жертв геноцида синти и рома, в Словении - День авиации, в Австралии – День пикника на Северной территории.

Памятные даты 2 августа, годовщины и события

Сегодня - День рождения почтового ящика. Считается, что первый был установлен в Париже 2 августа 1653 года. Он актуален и на сегодня, вот только трансформировался из сбитой картонной коробки в уникальные арт-объекты. Особенно любят этим развлекаться жители Калифорнии, где на фоне ярких лужаек у частных домов установлены самые неожиданные конструкции – почтовые ящики в виде пожарных машин, древних соборов, акул, черепах, котят и прочей живности.

В 1824 году в Нью-Йорке открылась Пятая авеню, ставшая на сегодня местом расположения самых фешенебельных магазинов, также на ней - обилие памятников архитектуры, исторических и культурных центров. Ее еще называют "Милей миллионеров". Авеню делит остров Манхэттен на две части и является точкой отсчета для улиц Нью-Йорка. Пятая авеню - одна из немногих крупных улиц Манхэттена, где никогда не ходили трамваи. Изначально по ней курсировали большие двухъярусные автобусы, но и они были упразднены.

Читайте такжеИменины 2 августа: как назвать ребенка и кто празднует День ангелаВ 1887 году Роуэллом Ходжем в США была запатентована колючая проволока. Идея была прозаична - Ходж придумал ее, озадаченный тем, как оградить пастбища для скота.

В 1989 году произошла трагедия возле Киевского главпочтамта. В тот день в 16 часов 20 минут обвалился "козырек" и колоннады перед входом в здание. 11 человек погибли. Шел небольшой дождь, поэтому люди собрались под стенами почтамта, где тогда проходил ремонт. После того, как рабочие ушли на обед, портик весом более 700 тонн вдруг рухнул. Звук обвала был слышен за несколько кварталов. Самой достоверной причиной обвала называют неосторожность и нарушение правил проведения строительных работ.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 августа чтит память пророка Илии. Другие названия праздника: "Илья-пророк", "Илья сердитый", "Громобой". Кстати, считается, что 2 августа - день перелома лета и поворота на осень

Что сегодня нельзя делать

С Ильина дня нельзя купаться в водоемах. Не рекомендуется пускать уличных животных к себе домой. А рыбакам не стоит брать рыбу с красными глазами, ее лучше отпустить. Чтобы не разозлить Илию не стоит во время дождя громко шуметь и веселиться, быть в воде или стоять под деревом.

Приметы на 2 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

дождь – к хорошему урожаю пшена;

с утра облачно - сев озимых будет ранним;

много мошкары – теплые дни продолжатся.

Именины 2 августа

Именины у Афанасия, Алексея, Сергея, Ивана и Петра.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева