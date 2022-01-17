17 января - 17-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 348 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День нарушения обещаний, День детских изобретений, Международный день наставничества, День канатной дороги.

В США - День Роберта Эдварда Ли, День Бенджамина Франклина, День прав человека в штате Айдахо, День клиентского сервиса, День объятий коротышек, День учителя начальной школы, День Мартина Лютера Кинга, Судный день, День бутлегеров, День горячего рома с маслом, в Таиланде - День молочных продуктов, в Италии - День святого Антонио, в Конго - День памяти Патриса Лумумба, в Шри-Ланке - Праздник полнолуния Дурутху, в Греции - Патрский карнавал, в Испании - День острова Менорка, на Бермудских островах - Бермудский фестиваль исполнительских видов искусства.

Памятные даты 17 января, годовщины и события

17 января 1377 года резиденцией главы католической церкви Папы Римского стал Ватикан.

В 1462 году португальским мореплавателем Диогу Афонсу был открыт остров Санту-Антан (Кабо-Верде) в Атлантическом океане.

В 1605 году впервые был опубликован роман Сервантеса "Дон Кихот".

Читайте такжеИменины в феврале 2022: кто и когда отмечает День ангела, как назвать ребенкаВ 1773 году британский корабль Resolution под командованием английского мореплавателя и путешественника Джеймса Кука стал первым судном, пересекшим Южный полярный круг. Кук избороздил весь Тихий океан, побывал в Австралии, Новой Зеландии и на многих южных островах, ставших позже английскими колониями. Кук совершил три знаменитые экспедиции.

В 1805 году в Харькове был открыт первый в Восточной Украине университет.

В 1861 году был запатентован туалетный бачок.

В 1919 году польский легендарный пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский стал премьер-министром Польши. На этой должности Падеревский пробыл менее года, однако успел поучаствовать в Парижской мирной конференции. Уже в декабре 1919 года он подал в отставку и вернулся к концертам, которые давал преимущественно в США.

Читайте такжеВыходные в январе: перечень праздничных дней в этом месяцеНо уйдя из активной политики, Падеревский оставался истинным патриотом Польши. В 1940 году он вошел в состав Польского народного совета, находящегося в Лондоне, и возродил свой Фонд, а чтобы обеспечить его деньгами, вел активную концертную деятельность. Во время одного концертного турне он сильно простудился, заболел воспалением легких и умер 29 июня 1941 года в Нью-Йорке.

В 1966 году американский стратегический бомбардировщик B-52 столкнулся над Испанией с самолетом-заправщиком. В результате катастрофы семь человек погибли, одна из термоядерных бомб, находившихся на борту B-52, упала в Средиземное море и была найдена лишь через три месяца. Это была самая дорогая спасательная операция на море в ХХ веке - расходы составили 84 миллиона долларов.

В 1995 году более 6400 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в японском городе Кобе.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 января чтит память мучеников Зосимы и Феокоста. Зосима считается покровителем пчеловодов. Ему молятся о хорошем сборе меда. Чтобы задобрить Зосиму, на стол обязательно ставили мед как в чистом виде, так и в сотах, а также приготовленные из него лакомство, например, медовые конфеты или пряники. Также с сегодняшнего дня завершаются рождественские гадания.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит рассказывать, сколько у вас денег, брать в долг или давать кому-то, а еще ничем не хвастайтесь. Постарайтесь не выбрасывать остатки со стола, часть можно отдать бедным, а другую - животным или птицам. Лучше из дома не выходить без оберега.

Приметы на 17 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

сильный туман - к урожаю яровых;

много снега - летом будут хорошо роиться пчелы;

луна полная - к половодью.

Именины 17 января

Именины у Афанасия, Фаддея, Дениса, Филиппа, Александра, Прохора, Николая, Тимофея, Павла и Карла.

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