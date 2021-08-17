17 августа - 229-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 136 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День лысых ежиков, День проснувшихся улиток.

В США - День некоммерческих организаций, День "Я люблю свои ноги", День значимости глагола "Is", День доставки почты на аэростате, День штата Массачусетс, День комиссионного магазина, День индонезийско-американской дружбы, День благодарности черным котам, День признания бэби-бумеров, День ванильного заварного крема, в Габоне - День независимости, в Колумбии - День инженера, в Индонезии - День независимости, в Таджикистане - День работников службы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, в Словении - День воссоединения словенцев Прекмурья с материнским народом, на Ямайке - День Маркуса Гарви, в Боливии - День флага.

Памятные даты 17 августа, годовщины и события

В 1771 году в этот день английский ученый Джозеф Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зеленых частей растений.

В 1896 году произошло первое в истории ДТП с летальным исходом. ДТП случилось в Лондоне. Автомобиль, управляемый Артуром Эдселлом, сбил Бриджит Дрисколл, 44-летнюю мать двоих детей. Это был первый в мире случай наезда на пешехода автотранспортом, повлекший за собой летальный исход.

Читайте также17 августа: народный праздник сегодня, что можно и нельзя делатьПо словам свидетелей, автомобиль ехал с "огромной скоростью". Водитель Артур Эдселл, служащий "Англо-французской автомобильной компании", которая демонстрировала публике свою новинку, должен был ехать со скоростью четыре мили в час, но вдвое превысил ее - очевидно, чтобы произвести впечатление на юную леди, которую взялся прокатить. Согласно свидетелям, во время инцидента он с ней оживленно беседовал. Водительский опыт Эдселла насчитывал три недели. Миссис Дрисколл вышла на дорогу, не обратив внимания на ограждение и вывески, объявлявшие о движении транспортных средств с мотором. Увидев несущуюся на нее повозку без лошади, она попыталась защититься от нее зонтиком, но тщетно.

После шестичасового разбирательства первого в истории ДТП со смертельным исходом суд присяжных постановил, что это была "случайная смерть", и против Эдселла и компании уголовное дело возбуждать не стали. На разбирательстве прокурор заявил: "Такое никогда больше не должно случиться". Судья вынес вердикт: "Миссис Дрисколл стала жертвой собственной неосторожности".

17 августа 1896 года стартовала новая вспышка "золотой лихорадки" на Клондайке.

Читайте такжеКак выбрать камень по знаку Зодиака для РакаВ 1903 году Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию.

В 1914 году во Львове был создан добровольческий легион "Украинские сечевые стрельцы".

В 1998 году президент США Билл Клинтон дал первые показания большому жюри о своих отношениях с Моникой Левински.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 августа чтит память преподобной мученицы Евдокии Римляныни. Другие названия праздника: "Авдотья", "Малиновка", "Огуречница", "Сеногной". С этого дня начинали идти мелкие моросящие дожди, поспевает лесная малина, а хозяйки собирали последние огурцы.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется одалживать деньги. В целом день не стоит проводить в одиночестве - посвятите его родным и близким.

Приметы на 17 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

какая погода 17 августа - таким будет ноябрь;

день душный - к затяжным дождям.

Именины 17 августа

Именины у Дмитрия, Ивана, Андрея, Антонина, Евдокии, Кузьмы, Алексея, Дарьи, Михаила, Дениса, Константина, Максимилиана, Ирины и Семена.

Вас также может заинтересовать:

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева