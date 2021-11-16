16 ноября - 320-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 45 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день рукоделия, Международный день борьбы с анорексией, Международный день толерантности.

В Украине - День работников радио, телевидения и связи, в Португалии - День моря, в США - День государственности штата Оклахома, День штата Индиана, День кларнета в оркестре военно-морского флота, День "Устройте вечеринку с вашим медведем", День предпринимателя, День пуговиц, День фаст-фуда, в Монголии - День гордости, в Беларуси - День белорусской куклы, на Кубе - День святого Кристобаля, День основания Гаваны, в Исландии - День исландского языка, в Таджикистане - День президента, в Эстонии - День возрождения, в Индии - День национальный прессы, в Бразилии - День стомированных пациентов, в Польше - День дипломатической службы.

Памятные даты 16 ноября, годовщины и события

В этот день в 1841 году в Нью-Йорке был запатентован пробковый спасательный пояс.

16 ноября 1848 года в Лондоне дал свой последний концерт Фредерик Шопен (1810–1849) - великий польский композитор и пианист. У Шопена, диагноз заболевания которого до сих пор остается спорным, было так мало сил, что он смог играть только один час. Через неделю он вернулся в Париж и 17 октября 1849 года умер в своей квартире на Вандомской площади.

Читайте такжеИменинники 16 ноября: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаЕму было 39 лет. Урна с сердцем композитора, согласно его предсмертной воле, была перевезена сестрой Шопена в Варшаву и замурована в одной из колонн костела Святого креста. Творчество Шопена оказало огромное влияние на многие поколения музыкантов. Он является одним из основных композиторов в репертуаре известных пианистов. С 1927 года в Варшаве каждые 5 лет проводятся международные конкурсы пианистов имени Шопена.

16 ноября 1945 года была образована ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Она явилась формальной преемницей созданного в 1925 году и ушедшего в небытие Международного института по интеллектуальному сотрудничеству. Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Париже. В ЮНЕСКО в настоящее время входят 195 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов.

В 1966 году был зафиксирован самый обильный звездопад: до 2300 метеоров в минуту.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 ноября чтит память святой княжны Анны Всеволодовны - дочери киевского князя Всеволода Ярославича. В простонародье день назвали "Анна Холодная", так как погода начинала меняться, наступали холода, зима вступала в свои права. Другие названия праздника: "Кросник", "Агапий", "Баба".

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя ссориться, выходить из дома без особой надобности, желательно избегать людных мест. Иначе можете словить сглаз или порчу. А если поссорятся супруги, то скоро могут развестись.

Приметы на 16 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

не выпал снег - быть ближайшему году неурожайным;

днем стоит холодная погода - осенью будет голодно;

облака летят низко - к морозам;

вечером ударил мороз - зима будет теплой.

Именины 16 ноября

Именины у Агапа, Георгия, Гертруды, Дмитрия, Анны, Иосифа, Малгожаты, Михаила, Эдмунда, Владимира и Николая.

Читайте также:

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева