Всемирный день радио / фото pixabay

Сегодня отмечается международный праздник - Всемирный день радио. Этот праздник был основан в 2011 году, чтобы напомнить людям, что даже в цифровую эпоху радио остается важным средством связи и распространения информации. УНИАН собрал для вас лучшие поздравления и открытки с сегодняшним праздником.

Поздравления со Всемирным днем радио

Физик Александр Попов

От природы был суров.

Он не ел, не спал, устал,

Много книжек прочитал.

И однажды всем на диво

Изобрел прибор красивый.

Чудо тот прибор творил,

Звуки на ходу ловил.

Много времени прошло,

Радио всех превзошло.

До сих пор народ ретивый

Ловит волны торопливо.

День радио / фото 1news.com.ua

Поздравляю с Днем радио. Желаю приятных новостей для ушей, замечательных песен для сердца. Пусть на работе и в дороге, дома и на улице, в компании друзей и на семейный отдых радиоволны счастье наполняют атмосферу радостью, весельем и добрым смехом.

Всемирный день радио / фото 1news.com.ua

Поздравляю с Днем Радио и хочу пожелать всегда настраиваться на любимую волну удачи и везения, ловить частоты счастья и веселья, выбирать песни, которые поднимают настроение и тонус, слушать хорошие новости, интересные истории и добрые советы.

День радио поздравления / фото 1news.com.ua

Много лет тому назад

Ну, так люди говорят,

Генрих Герц создал прибор,

Передающий разговор.

Только был он сыроват,

Опасался всех преград,

И тогда Попов с Маркони

Сделали ему апгрейд.

Радио с тех пор в почете,

На земле или в полете,

Слышно музыку и смех —

Позывные без помех.

День радио открытки / фото 1news.com.ua

Вас с днем радио поздравить

От души хочу сейчас.

Пусть волна несет вас к счастью,

Настроение будет — класс.

Частота пусть будет верной:

На добро и на любовь,

Музыки любимой перлы

Будоражат пусть вам кровь.

День радио картинки / фото 1news.com.ua

Пусть радио звучит для всех

В этот праздничный денек!

Вовек не будет пусть помех,

Желаю радости поток!

Пускай вам радио поет

О счастье, солнце и весне,

Благие вести пусть несет

На каждой радиоволне!.

Всемирный день радио стихи / фото1news.com.ua

Радио волны нас оповещают,

Если что важное в мире стряслось,

Музыкой доброй они помогают,

Чтоб веселей и счастливей жилось,

С праздником радио вас поздравляю,

Пусть оно громко и ясно звучит,

Ну а задача его ведь большая —

Нас всех от скуки лихой защитить!

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-radio/4.htm

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова