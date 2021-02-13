Сегодня отмечается международный праздник - Всемирный день радио. Этот праздник был основан в 2011 году, чтобы напомнить людям, что даже в цифровую эпоху радио остается важным средством связи и распространения информации. УНИАН собрал для вас лучшие поздравления и открытки с сегодняшним праздником.
Поздравления со Всемирным днем радио
Физик Александр Попов
От природы был суров.
Он не ел, не спал, устал,
Много книжек прочитал.
И однажды всем на диво
Изобрел прибор красивый.
Чудо тот прибор творил,
Звуки на ходу ловил.
Много времени прошло,
Радио всех превзошло.
До сих пор народ ретивый
Ловит волны торопливо.
Поздравляю с Днем радио. Желаю приятных новостей для ушей, замечательных песен для сердца. Пусть на работе и в дороге, дома и на улице, в компании друзей и на семейный отдых радиоволны счастье наполняют атмосферу радостью, весельем и добрым смехом.
Поздравляю с Днем Радио и хочу пожелать всегда настраиваться на любимую волну удачи и везения, ловить частоты счастья и веселья, выбирать песни, которые поднимают настроение и тонус, слушать хорошие новости, интересные истории и добрые советы.
Много лет тому назад
Ну, так люди говорят,
Генрих Герц создал прибор,
Передающий разговор.
Только был он сыроват,
Опасался всех преград,
И тогда Попов с Маркони
Сделали ему апгрейд.
Радио с тех пор в почете,
На земле или в полете,
Слышно музыку и смех —
Позывные без помех.
Вас с днем радио поздравить
От души хочу сейчас.
Пусть волна несет вас к счастью,
Настроение будет — класс.
Частота пусть будет верной:
На добро и на любовь,
Музыки любимой перлы
Будоражат пусть вам кровь.
Пусть радио звучит для всех
В этот праздничный денек!
Вовек не будет пусть помех,
Желаю радости поток!
Пускай вам радио поет
О счастье, солнце и весне,
Благие вести пусть несет
На каждой радиоволне!.
Радио волны нас оповещают,
Если что важное в мире стряслось,
Музыкой доброй они помогают,
Чтоб веселей и счастливей жилось,
С праздником радио вас поздравляю,
Пусть оно громко и ясно звучит,
Ну а задача его ведь большая —
Нас всех от скуки лихой защитить!
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-radio/4.htm
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