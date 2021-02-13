Этот день был учрежден Генассамблеей ООН в 2011 году.

Сегодня отмечается международный праздник - Всемирный день радио. Этот праздник был основан в 2011 году, чтобы напомнить людям, что даже в цифровую эпоху радио остается важным средством связи и распространения информации. УНИАН собрал для вас лучшие поздравления и открытки с сегодняшним праздником.

Поздравления со Всемирным днем радио

Физик Александр Попов

От природы был суров.

Он не ел, не спал, устал,

Много книжек прочитал.

И однажды всем на диво

Изобрел прибор красивый.

Чудо тот прибор творил,

Звуки на ходу ловил.

Много времени прошло,

Радио всех превзошло.

До сих пор народ ретивый

Ловит волны торопливо.

Поздравляю с Днем радио. Желаю приятных новостей для ушей, замечательных песен для сердца. Пусть на работе и в дороге, дома и на улице, в компании друзей и на семейный отдых радиоволны счастье наполняют атмосферу радостью, весельем и добрым смехом.

Поздравляю с Днем Радио и хочу пожелать всегда настраиваться на любимую волну удачи и везения, ловить частоты счастья и веселья, выбирать песни, которые поднимают настроение и тонус, слушать хорошие новости, интересные истории и добрые советы.

Много лет тому назад

Ну, так люди говорят,

Генрих Герц создал прибор,

Передающий разговор.

Только был он сыроват,

Опасался всех преград,

И тогда Попов с Маркони

Сделали ему апгрейд.

Радио с тех пор в почете,

На земле или в полете,

Слышно музыку и смех —

Позывные без помех.

Вас с днем радио поздравить

От души хочу сейчас.

Пусть волна несет вас к счастью,

Настроение будет — класс.

Частота пусть будет верной:

На добро и на любовь,

Музыки любимой перлы

Будоражат пусть вам кровь.

Пусть радио звучит для всех

В этот праздничный денек!

Вовек не будет пусть помех,

Желаю радости поток!

Пускай вам радио поет

О счастье, солнце и весне,

Благие вести пусть несет

На каждой радиоволне!.

Радио волны нас оповещают,

Если что важное в мире стряслось,

Музыкой доброй они помогают,

Чтоб веселей и счастливей жилось,

С праздником радио вас поздравляю,

Пусть оно громко и ясно звучит,

Ну а задача его ведь большая —

Нас всех от скуки лихой защитить!

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-radio/4.htm

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова