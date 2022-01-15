15 января - 15-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 350 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 2 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День рождения Википедии, День поиска пропавшего эха, Международная неделя безопасности снегоходов.

В США - День использования подарочной карты, Гуманитарный день, День обмена супами, День бублика, День шляпы, День свежевыжатого сока, День клубничного мороженого, День чайного гриба, в Иордании - День дерева, в Египте, на Мальте - День посадки деревьев, в Индонезии - День моря и океана, на Кубе - День кубинской науки, в Индии - Тусу Пуджа, День армии, День Тируваллувара, в Мексике - День композитора, в Венесуэле - День учителя, в Литве - День Клайпедского края, в Великобритании - День выбоины, в Нигерии - День вооружённых сил, в Хорватии - День международного признания, в Малави - День Джона Чилембве.

Памятные даты 15 января, годовщины и события

15 января 1759 года был открыт для публики Британский музей.

В 1826 году вышел первый выпуск французской газеты "Le Figaro".

В 1892 году были впервые опубликованы, причем в школьной газете, правила баскетбола. Это сделал Джеймс Нейсмит - канадско-американский тренер и новатор, создатель баскетбола. Нейсмит работал преподавателем физического воспитания в Спрингфилдской международной тренировочной школе в США. В поисках увеличения физических нагрузок для студентов в зимнее время он и придумал эту игру с мячом в зале.

Читайте такжеПоздравления с юбилеем: как красиво поздравить открыткой или стихомВ 1919 году Бостон затопило патокой. В районе Норт-энд взорвался гигантский резервуар с мелассой, и волна сахаросодержащей жидкости пронеслась по улицам города со скоростью около 60 км/ч. Жертвой затопления стал 21 человек, еще 150 попали в больницы. Катастрофа произошла на алкогольном заводе компании Purity Distilling Company во время постепенной реализации "сухого закона". Ферментированная меласса в то время широко использовалась для получения этанола.

Накануне введения полного запрета на производство алкоголя владельцы стремились изготовить и реализовать как можно большее количество продукции. День выдался знойным. Видимо, из-за усталости металла в переполненном резервуаре с 8700 м³ патоки (диаметром 27 м, высотой 15 м) разошлись соединенные заклепками стальные листы. Очевидцы слышали громкие хлопки, напоминающие пулеметные очереди. Земля дрогнула, как будто прошел поезд. На улицы города хлынула волна патоки высотой от 2,5 до 4,5 м. Давление патоки было настолько велико, что сдвинуло с путей грузовой состав.

Близлежащие здания были затоплены на метровую высоту, некоторые из них обрушились. Люди, лошади гибли от удушья, будучи неспособными выбраться из вязкого вещества. Спасательная операция продолжалась четыре дня. В зоне катастрофы был развернут передвижной госпиталь "Красного креста". Для ликвидации последствий в Бостон вошло подразделение ВМС США. Извлеченные из патоки тела опознать было практически невозможно. На очищение улиц ушло 87 тысяч человеко-часов. Долгое время местные жители страдали от удушья и кашля.

Местные жители подали иск на владельцев резервуара. Хотя последние винили в организации взрыва анархистов, пострадавшие все же добились выплат общей суммой 600 тысяч долларов (примерно 8,5 миллиона долларов по курсу 2015 года). Резервуар восстанавливать не стали, сегодня на его месте находится бейсбольная площадка. По словам бостонцев, даже сейчас в знойные дни от старых домов исходит запах карамели.

В 1943 году было завершено строительство здания Пентагона.

В 1993 в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137, серия мыльной оперы "Санта-Барбара".

Читайте такжеИменины в январе 2022: кто и когда отмечает дни ангела, как назвать ребенка15 января 2001 года - День рождения Википедии, универсальной энциклопедии во всемирной сети Интернет. По объему сведений и тематическому охвату Википедия считается самой полной энциклопедией из когда-либо созданных в истории человечества. Прародителем Википедии принято считать Nupedia - проект энциклопедии на английском языке, реализующий принципы свободы информации. Статьи для нее писали ученые и люди из академической среды, а основателями были Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс.

Чтобы ускорить пополнение энциклопедии, 15 января 2001 года Уэйлс и Сэнгер открыли сайт "Википедия". С тех пор принимать участие в редактировании энциклопедии мог любой пользователь Всемирной сети. Википедия получила свое название от используемой для ее реализации технологии "вики". В переводе с гавайского языка вики означает "быстро". В мае 2001 года были запущены языковые разделы Википедии. Сейчас их насчитывается более 260. Википедия входит в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов мира.

В 2009 году экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 150 пассажиров, посадив самолет с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 января чтит память святого Сильвестра. Считается, что он поймал Левиафана - гигантского морского змея и таким образом предотвратил конец света. Другие названия праздника "Сильвестров день", "Куриный праздник".

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя стричься. Так как день имеет прямое отношение к курам, то лучше не есть курятину, мясо любой птицы, да и от других видов мяса лучше отказаться.

Приметы на 15 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

сорока прячется под крышу - к снегу;

луна с острыми краями - к сильному ветру, с мягкими - к вьюге.

Именины 15 января

Именины у Сергея, Феогена, Ульяны, Иты и Павла.

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