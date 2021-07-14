14 июля - 195-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 170 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 июля Юлианского календаря.

Во Франции - День взятия Бастилии, в США - День макарон с сыром, День нудистов, День рулетки, День ликера «Grand Marnier», в Швеции - День рождения кронпринцессы Виктории, в Бутане - День первой проповеди Будды, в Британии - День «Черной страны», на Мадагаскаре - Церемония омовения реликвий.

Памятные даты 14 июля, годовщины и события

Читайте такжеЛунный календарь на июль 2021: фазы луны, перечень удачных и неудачных дней14 июля 1894 года во Львове прошел первый на территории современной Украины футбольный матч. Команды из Львова и Кракова провели на поле 7 минут - до первого гола.

В этот день в 1952 году американская компания «Дженерал моторс» объявила, что приступает к установке в машинах первых в мире кондиционеров.

14 июля 1967 года была основана Всемирная организация интеллектуальной собственности.

В 1976 году в Канаде была отменена смертная казнь.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеЦерковный праздник 13 июля - день памяти 12 апостолов ХристовыхПравославная церковь 14 июля чтит память чудотворцев Кузьмы и Демьяна. В народе день назвали «Летние Кузьминки», «Кузьма и Демьян», «Женский праздник».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сквернословить, ссориться – невзгоды продолжатся долго. Не начинайте новые дела – лучше отложите их на будущее.

Приметы на 14 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

Дождь - к хорошему урожаю грибов;

Птицы сильно щебечут - к непогоде;

Ночь звездная - к жаре.

Именины 14 июля

Именины у Ангелины, Дамиана, Аркадия, Петра, Алексея и Павла.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева