13 января - 13-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 352 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 31 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День осуществления мечты, День случайных попутчиков.

В США - День памяти Стивена Фостера, Корейско-американский день, День резинового утёнка, День "Нормальный вес, здоровый вид", День наклейки, День десерта "Персик Мельба", во Франции - День гиперчувствительности, в Литве - День памяти защитников свободы, в Скандинавии - День святого Кнута, в Индии - Праздник горящих костров "Лори", в Монголии - День Конституции, в Того - День освобождения, в Кабо-Верде - День демократии, в Таиланде - День авиации.

Памятные даты 13 января, годовщины и события

В 1840 году на пути из Нью-Йорка в Стонингтон потерпел катастрофу колесный пароход "Лексингтон". В результате возникшего на борту судна пожара погибли 140 человек.

В 1915 году произошло землетрясение близ итальянского Авеццано. Погибли 30 тысяч человек.

В 1957 году компания Wham-O начала выпуск фрисби - летающих дисков.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 января чтит память преподобной Мелании, празднует Щедрый Вечер. Также отмечается Старый Новый год. Хозяйки готовят праздничный ужин, который в народе называют щедрым, блюда не являются постными. Еще 13 января по церковному календарю отмечается Васильев вечер (по старому стилю - 31 декабря - канун Нового года). Праздник получил название от имени святого Василия Великого - архиепископа.

Что сегодня нельзя делать

Избегайте ссор и помиритесь со всеми, с кем поругались. Рекомендуется не выносить из дома мусор - вынесите счастье. Нельзя произносить слово "тринадцать", а также считать мелкие монеты.

Приметы на 13 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

идет снег - к хорошему урожаю;

ночь ясная - год будет счастливым;

иней обильно покрыл деревья - к урожаю зерновых;

оттепель - к теплому лету.

Именины 13 января

Именины у Мелании, Михаила и Петра.

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