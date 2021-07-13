13 июля - 194-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 171 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 30 июня Юлианского календаря.

В США - День штата Делавэр, День картофеля-фри, День благодарности коровам, День фасоли с сосисками, День «Иди на запад», День признательности за музыку в парикмахерской, День говяжьего жира, в Аргентине - День телекоммуникаций, в Черногории - День государственности, в Казахстане - День сотрудника Комитета национальной безопасности.

Памятные даты 13 июля, годовщины и события

13 июля 1923 года на склоне горы Маунт-Ли над калифорнийскими холмами появилась надпись Hollywood. Первоначально было написано Hollywoodland, это была реклама нового жилого района. "Роспись" горы обошлась ее заказчику, издателю "Лос-Анджелес таймс" Гарри Чандлеру, в 21 тысячу долларов. Ночью она подсвечивалась электрическими лампочками, днем белые буквы были видны с 40-километрового расстояния. Изначально планировалось сохранить рекламу в течение полутора лет, но излюбленную туристами надпись оставили и по истечению этого срока. В 1949 году ее подреставрировали, но 4 последние буквы удалили. И все потому, что к тому времени Hollywood уже превратился в символ Лос-Анджелеса и киноиндустрии. Заботу о надписи взяла на себя Торговая палата Голливуда. В 1973 году надпись провозгласили национальным историческим памятником. К концу 1970-х она обветшала - в 1978 году буквы были демонтированы. В том же году благотворительный фонд, который возглавлял основатель журнала "Playboy" Хью Хефнер собрал средства на капитальный ремонт достопримечательности. Нынешняя надпись, появившаяся в ноябре 1978 года, состоит из белых букв 15-метровой высоты и 12-метровой ширины. На изготовление каждой ушло 27,5 тыс долларов. С тех пор все реставрационные работы выполняются на частные пожертвования.

Читайте такжеИменины 13 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенкаВ этот день в 1923 году английский парламент одобрил закон, запрещавший продажу алкоголя лицам моложе 18 лет.

13 июля 1938 года в Бостоне открылся первый в мире телетеатр. Сеанс, длившийся 45 минут, стоил 25 центов, зал был рассчитан на 200 зрителей. Само театральное представление шло этажом выше и передавалось вниз с помощью телевидения.

В 1949 году в этот день Папа римский Пий XII объявил, что любой католик, сознательно и добровольно вступивший в ряды компартии или иным образом поддерживающий ее, будет отлучен от церкви.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 июля чтит память двенадцати апостолов - учеников Иисуса Христа. Это - конец Петрова поста, поэтому можно есть все, что захочется.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется проводить шумные застолья. Также нельзя злиться и ссориться - это день прощения и примирения. Не назначайте встречи в первую половину дня - они плохо закончатся.

Приметы на 13 июля

Читайте также13 июля: какой сегодня народный праздник, запреты и приметыИздавна существуют погодные приметы на этот день:

Звезды ночью ярко мерцают, а утром небо затягивается тучами - в полдень будет сильная гроза;

Обильная роса– к жаркой погоде;

Облака желтого цвета - к дождю.

Именины 12 июля

Именины у Петра, Андрея, Иакова, Ивана, Филиппа, Фомы, Матфея, Фаддея, Степана, Софрония и Михаила.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева