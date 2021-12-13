13 декабря - 347-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 18 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 30 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Праздник живота, День ванильного неба.

В США - День основания национальной гвардии, День горячего какао, День скрипки, День лошади, День гирлянды из попкорна, День "Подружитесь с патологоанатомом", Зелёный понедельник, в Бразилии - День моряка, на Мальте - День республики, в Малави - День посадки деревьев, в Китае - День памяти жертв Нанкинской резни, в Сент-Люсия - Фестиваль огней и возрождения, в Польше - День памяти жертв военного положения, в Канаде - День памяти франко-акадцев, в Индонезии - День Нусантары.

Памятные даты 13 декабря, годовщины и события

13 декабря 1642 года голландский мореплаватель Абель Тасман впервые ступил на землю Новой Зеландии. Вторым европейцем, посетившим острова, стал Джеймс Кук. Члены его экспедиции высадились на берег Новой Зеландии осенью 1769 года. Тасман провозгласил эти земли собственностью короля Георга III и нанес на карту их береговую линию. За ним в 90-х годах 18 века последовали китобои и охотники на тюленей, а в 1814 году появились первые христианские миссионеры.

Читайте также13 декабря: народные обычаи и приметы, что нельзя делать сегодняВ 1840 года вожди местного племени маори в селении на реке Вайтанга подписали с Великобританией договор, согласно которому маорийские вожди уступали английской королеве "все права и полномочия суверенитета". С 1840 по 1907 год страна была британской колонией. С 1907 года Новая Зеландия формально считается самоуправляющимся доминионом Великобритании. В 1931 году она получила право на самостоятельность во внешних и внутренних делах. Сейчас Новая Зеландия является независимой страной внутри британского содружества. Государство построено на принципах конституционной монархии и парламентской демократии и входит в число развитых стран мира. Формальной главой государства является королева Великобритании.

Интересы Британии в Новой Зеландии представляет генерал-губернатор. На государственном флаге Новой Зеландии изображены четыре главные звезды созвездия Южного Креста – красные на темно-синем поле с изображением флага Великобритании в верхнем левом углу. Национальная эмблема Новой Зеландии – щит, увенчанный короной, с расположенными по бокам маорийским вождем и европейской женщиной.

13 декабря 1903 года была запатентована конусная форма для мороженого.

В 1941 году произошло сильное наводнение в Хуаразе (Перу), вызванное отколовшимся куском ледника, упавшим в озеро Палькакоча. Погибли порядка 7 тысяч человек.

Читайте такжеИменины 13 декабря: какое имя дать ребенку и кто отмечает День ангелаВ 2003 году в районе города Тикрит был арестован глава Ирака Саддам Хусейн. На судебных заседаниях в Багдаде в зоне, где располагались вооруженные силы США, Хусейну предъявили множество обвинений: античеловеческие методы правления, военные преступления, убийство 148 шиитов и прочее. В 2006 году экс-правителя Ирака приговорили к смертной казни путем повешения. 30 декабря его вывели на место казни.

Перед смертью Хусейн подвергся различным оскорблениям и даже плевкам со стороны охранников-шиитов. Саддам пытался возражать, убеждал, что хотел спасти страну, но в последние минуты притих и начал молиться. Хусейн не мучился долго, его смерть была мгновенной. Ужасающее зрелище успел снять на видео с телефона один из охранников, поэтому казнь увидел весь мир. После смерти Хусейна появились слухи, что якобы не было никакой казни, и Саддам жив.

Говорилось также, что Хусейн умер еще в 1999 году, а вместо него в стране правил двойник, который не смог достойно вывести страну из кризиса. На эту тему по книге Латифа Яхиа, бывшего иракского комбата, режиссером Ли Тамахори в 2011 году снят фильм под названием "Двойник дьявола".

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 декабря чтит память святого Андрея Первозванного. Другие названия праздника: "Андрей Первозванный", "Андрей Осенний" (30 ноября по старому стилю), "Андрей Зимний". Святой Андрей – покровитель моряков, всем причастным к этой профессии стоит сходить в храм и помолиться, чтобы святой весь год оберегал от бед. Незамужние женщины и девушки в этот день могут обращаться в молитве к Андрею Первозванному, чтобы быстрее встретить свою любовь и выйти замуж.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется шить, ткать, прясть, заниматься различным рукоделием, чтобы не накликать беду. Желательно также не устраивать шумных гуляний с алкоголем. В этот день в народе было принято гадать, но церковь не разрешает это делать никогда, особенно в праздник.

Приметы на 13 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

идет снег и не тает - будет лежать еще 110 дней;

снег не выпал - зима будет теплой;

стоит мороз - быть хорошему урожаю.

Именины 13 декабря

Именины у Андрея и Ивана.

Читайте также:

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева