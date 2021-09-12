12 сентября - 255-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 110 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 30 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день вязания крючком, Всемирный день журавля, День осознанности, День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединённых Наций, День лауреатов Шнобелевской премии. .

В Украине - День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, в Казахстане - День семьи, в США - День защитников, День борьбы с мошенничеством в здравоохранении, День гражданского хакинга, День поощрения, День видеоигр, День женщин-полицейских, День шоколадно-молочного коктейля, День памяти домашних животных, День "Обнимите свою собаку", в США и Канаде - День дедушек и бабушек, , в Коста-Рике - День кофе, в Эстонии – День бабушки и дедушки, в Латвии - День отца, в Австралии - День экологически устойчивого дома, в Британии - Образовательное воскресенье, в Дании - День фьорда, в Германии - День европейского наследия, День Родины, в Туркменистане - День туркменского бахши, День книги "Рухнама", в Беларуси - День сотрудника органов предварительного следствия, в Эфиопии - День народной революции, в Мексике - День памяти батальона Святого Патрика.

Памятные даты 12 сентября, годовщины и события

В 490 году до н. э. греческий воин Фидиппид пробежал от города Марафон до Афин, принес весть о победе греков над персами - "Ликуйте! Мы победили" и умер. Когда в 1896 году в Афинах проходили первые современные Олимпийские игры, в его честь был устроен забег между Марафоном и Афинами. С тех пор "марафон" стал классической дистанцией, и соревнования по нему стали одним из самых популярных видов легкой атлетики.

Читайте такжеИменинники 12 сентября: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаВ 1504 году Христофор Колумб в ходе четвертого, последнего, мореплавания отправился из Америки в Испанию.

В 1624 году первая в мире субмарина прошла испытания в Лондоне.

В 1890 году англичанами был основан город Солсбери - ныне Хараре, столица Зимбабве.

В 1898 году был открыт Киевский политехнический институт.

В 1923 году в Женеве была подписана конвенция о пресечении обращения порноизданий и торговли ими.

В 2008 году в Харькове состоялся первый и на тот момент единственный концерт группы Queen в Украине. Этим бесплатным концертом группа начала свой Европейский тур в поддержку акции борьбы со СПИДом.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 12 сентября чтит память святителя Александра. В народе день назвали "Сытник". Стол в этот день должен ломиться от яств.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя заводить котенка - он может принести несчастье. Не проводите впустую время - до конца года все будет напрасно.

Приметы на 12 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

по тому, где ежик вырыл нору, можно определить погоду: на опушке - к теплой зиме; в чаще леса - к сильным заморозкам;

теплый вечер и звездная ночь - в следующем году будет хороший урожай;

журавли парят в небе и не спешат улетать - осень будет теплой и без дождей.

Именины 12 сентября

Именины у Александра, Ивана, Павла, Даниила, Арсения, Саввы, Ефрема, Макария, Григория, Евгении, Елизаветы, Максима, Степана и Петра.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева