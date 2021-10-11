11 октября - 284-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 81 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 сентября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день девочек, Международный день каминг-аута, Всемирный день борьбы с ожирением.

В США - День Кимберли, День интернет-банкинга, День пинка под зад, День пиццы с колбасой, День "Это моя вечеринка", День братства, День Колумба, в Канаде - День благодарения, в Боливии - День боливийской женщины, в ЮАР - День солидарности с политическими заключёнными, на Острове Норфолк - День сельскохозяйственной выставки, в Кирибати - День национального образования, на Американских Виргинских островах - День дружбы Виргинских островов и Пуэрто-Рико, в Японии - День физкультуры.

Памятные даты 11 октября, годовщины и события

В 1138 году в этот день произошло землетрясение в Алеппо, жертвами которого стали 230 тысяч человек.

В 1852 году в Австралии начал работу первый университет – Сиднейский.

Читайте такжеЦерковный праздник 11 октября - что отмечают верующие сегодняВ 1853 году в Нью-Йорке был открыт первый в США клиринговый банк.

В 1875 году первые исландские поселенцы прибыли в Виннипег (Канада).

В 1881 году житель штата Северная Дакота Дэвид Хьюстон запатентовал фотопленку.

В 1887 году американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах.

В 1891 году в Стокгольме открылся первый в мире этнографический музей под открытым небом - "Скансен".

В 1919 году впервые поесть в самолете предложила компания "Хендли Пейдж Трэнспорт". Корзинка со "вторым завтраком" стоила три шиллинга за порцию.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 11 октября чтит память святителя Харитона Исповедника, епископа. Другие названия праздника: "День Харитона", "Катальщик".

Что сегодня нельзя делать

В Харитонов день старики советовали за порог носа не высовывать, чтобы не накликать беду. Нельзя убирать в доме и выметать сор из избы.

Приметы на 11 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

дует северный ветер - зима будет морозной и снежной;

листья с дубов и берез опали полностью - зима будет без особых перепадов температур, а если на ветвях листья остались - зима будет суровой;

низко идут по небу облака - скоро стужа.

Именины 11 октября

Именины у Прохора, Василия, Феодора, Ильи, Григория, Анатолия, Александра, Татьяны, Вячеслава, Марка, Алексея и Афанасия.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева