10 сентября - 253-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 112 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день макияжа, День портвейна, Всемирный день предотвращения самоубийств, День "Во всём виноват Большой адронный коллайдер", День альпака, Международный день "Жуткого робота-лошади от Boston Dynamics".

В США - День обмена идеями, День пенсионного плана, День обеда за просмотром телевизора, День борьбы с раком, в Австралии - День белого воздушного шарика, в Британии, США - День "Обнимите своего начальника", в Гондурасе - День детей, в Индии - Праздник "Ганеша-чатуртхи", в Китае - День учителя , в Монголии - День памяти жертв политических репрессий, в Гибралтаре - Национальный день, в Гайане - День наследия американских индейцев, в Белизе - Национальный день.

Памятные даты 10 сентября, годовщины и события

В этот день в 1509 году в Стамбуле в 10 часов утра произошло землетрясение, известное как Малый Судный день, в ходе которого погибли порядка 10 тысяч человек. Землетрясение нанесло серьезнейший урон столице Османской империи.

В 1756 году король Португалии из династии Браганса Жозе I подписал указ об основании первого в мире разграниченного региона для производства вина (Портвейна). Таким образом была основана королевская компания Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Ныне этот регион внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1835 году была открыта первая железная дорога в Германии - между Нюрнбергом и Фюртом протяженностью 10 км.

Читайте также9 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВ 1894 году в Лондоне был оштрафован первый водитель за вождение автомобиля в пьяном виде - таксист Джордж Смит. Не справившись с управлением, он въехал точно в двери дома. Штраф составил 1 фунт стерлингов.

В 1977 году тунисский иммигрант Хамида Джандуби, осужденный как убийца, стал последним казненным на гильотине преступником во Франции. Через четыре года гильотина как орудие смертной казни была запрещена.

В 1981 году знаменитая картина "Герника" Пабло Пикассо вернулась в Испанию и была помещена в мадридский музей Прадо. В завещании великого художника, скончавшегося в 1973 году, было указано, что возвращение возможно лишь при условии падения фашизма и восстановления демократии в стране.

Читайте также"Любовь, которую воспели поэты": самый нежный и преданный мужчина по знаку Зодиака10 сентября 1984 года британский генетик Алек Джеффриз обнаружил, что ДНК каждого человека неповторимо и уникально - как уникальны отпечатки пальцев. Так зародилась "генетическая дактилоскопия". С помощью "генетических отпечатков" можно установить родство, доказать причастность к преступлению или наоборот - помочь выйти на свободу людям, попавшим за решетку из-за судебной ошибки, и таких примеров достаточно много. Сегодня ДНК-дактилоскопию можно проводить везде, даже в портативных лабораториях, и десятки предприятий в мире выпускают оборудование для геномной идентификации личности.

В 1988 году в этот день в Одессе стартовал первый конкурс комедийных фильмов "Золотой Дюк".

10 сентября 2008 года в CERN состоялся первый официальный запуск Большого адронного коллайдера.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 сентября чтит память двух святых - праведной Анны Пророчицы и преподобного Саввы Крыпецкого. В народе день назвали "Скирдники", потому что в эту пору обычно заканчивалась жатва хлебов.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется ходить в лес - можно легко заблудиться.

Приметы на 10 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

теплая и сухая погода - к поздней зиме;

гроза - к теплой осени;

опали все листья с березы и осины - следующий год будет урожайным;

листья берез желтые - много опят в лесу.

Именины 10 сентября

Именины у Анны, Моисея, Афанасия, Дениса, Григория, Ивана, Павла, Анатолия, Вениамина, Кассиана, Арсения, Игнатия, Сергея и Николая.

Вас также может заинтересовать:

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева