О том, какой православный праздник 5 февраля отмечают христиане и какие традиции нужно соблюдать - читайте в материале УНИАН.

Святой Климент жил в IV веке и был воспитан своей матерью в христианских традициях. В те времена, когда в Галатии наступил голод и язычники стали бросать своих детей, Климент брал их к себе домой, обучал традициям благочестивой жизни. За это его позже избрали чтецом, рукоположили в диаконы и пресвитеры, а он успешно обратил многих идолопоклонников ко Христу.

Когда царь Диоклетиан начал гонение на христиан, он вызвал к себе Климента и убеждал его отречься от своей веры. Святой не согласился, его долго мучили, но он оставался невредимым. Заключили в темницу, куда также отправляли всех тех, кто верил в Бога и крестился. Позднее Диоклетиан отправил Климента к императору Максимиану, чтобы тот лично увидел мученика, который не погибает от пыток.

Читайте такжеИменинники 5 февраля - у кого сегодня День ангела и как назвать ребенкаТак и случилось - святого Климента и ученика его Агафангела подвергли истязаниям самые искусные палачи, но никакого урона верующим нанести не смогли. Тогда Максимиан, не зная, что делать с христианами, приказал отсечь им головы. После смерти императора Агафангелу отрубили голову, а Климент остался жив, но сказал христианам, что вскоре убьют и его. Так и произошло - святой тоже лишился головы от рук воинов.

В честь памяти святых мучеников сегодня отмечается народный праздник 5 февраля - Агафий полухлебник.

Приметы 5 февраля

солнце и мороз в этот день - август будет жарким;

слышно крик синиц - вскоре похолодает;

ясный и солнечный день - весна наступит рано;

рожденный 5 февраля проживет долгую жизнь.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, в этот день нежелательно назначать важные встречи и выяснять отношения - стороны не придут к удачному решению. Беременным женщинам запрещено долго стоять на пороге - ребенок родится плаксивым и болезненным. Православная церковь не рекомендует 5 февраля отказывать в помощи тем, кто о ней просит. Проигнорируете совет - сами будете нуждаться.

Что можно делать 5 февраля

Издавна на Руси день Агафия полухлебника считался хлопотной датой. Славяне перебирали свои закрома, наблюдали за поведением птиц и ухаживали за домашним скотом. В этот день также необходимо убрать в квартире, особенное внимание уделить труднодоступным местам, тогда святые Климент и Агафангел принесут благополучие в дом.

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