Какие традиции нужно соблюдать, отмечая православный праздник 30 декабря - читайте на УНИАН.

Святой пророк Даниил был наследником знатного иудейского рода, относился к "великим пророкам". Будучи подростком, попал в Вавилонский плен вместе с тремя пророками: Ананием, Азарием и Мисаилом. Там получил халдейское образование и служил при дворе.

Читайте также30 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьСогласно библейским сказаниям, Даниил получил дар вещих сновидений. Неоднократно предсказывал вавилонскому царю будущее. В тот момент, когда царь поставил свою золотую статую, приказал ей молиться, а отроки отказались, их бросили в раскаленную печь. Господь сохранил им жизни, а царь уверовал во Христа.

Позднее Даниил записал в своей книге пришествие Спасителя, его смерть и разрушение Иерусалима. В честь памяти пророка Даниила сегодня отмечается народный праздник 30 декабря - Даниил Зимоуказчик.

Православный праздник 30 декабря - день памяти преподобного Даниила Исповедника

Даниил жил в X веке и был известен, как начальник одного из островов в Испании. Позднее он оставил все мирские дела и отправился в путешествие по святым местам. В Риме принял благословение на монашескую жизнь, а в Иерусалиме - схиму с именем Стефан. Был убит сарацинами в Египте за отказ отречься от христианства.

Приметы 30 декабря

на улицах много инея - через неделю ждать потепления;

метель сегодня - летом будет тепло и много пчел;

сны с 29 на 30 декабря - вещие;

какая погода сегодня - такой она будет и в мае.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, в этот день запрещено целовать спящих детей, иначе вскоре они могут заболеть. Православная церковь 30 декабря категорически запрещает ссориться, обижаться и обманывать.

Что можно делать 30 декабря

Ввиду того, что пророк Даниил прославился своими правдивыми предсказаниями, издавна девушки в этот день пытались тоже увидеть будущее. Гадали, в основном, на суженого - на трех лавровых листах писали имена отроков: Анания, Азария и Мисаила. Клали их под подушку и ложились спать, чтобы во сне увидеть своего будущего мужа.

Вас также могут заинтересовать новости: