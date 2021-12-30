Святой пророк Даниил был наследником знатного иудейского рода, относился к "великим пророкам". Будучи подростком, попал в Вавилонский плен вместе с тремя пророками: Ананием, Азарием и Мисаилом. Там получил халдейское образование и служил при дворе.
Читайте также30 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьСогласно библейским сказаниям, Даниил получил дар вещих сновидений. Неоднократно предсказывал вавилонскому царю будущее. В тот момент, когда царь поставил свою золотую статую, приказал ей молиться, а отроки отказались, их бросили в раскаленную печь. Господь сохранил им жизни, а царь уверовал во Христа.
Позднее Даниил записал в своей книге пришествие Спасителя, его смерть и разрушение Иерусалима. В честь памяти пророка Даниила сегодня отмечается народный праздник 30 декабря - Даниил Зимоуказчик.
Православный праздник 30 декабря - день памяти преподобного Даниила Исповедника
Даниил жил в X веке и был известен, как начальник одного из островов в Испании. Позднее он оставил все мирские дела и отправился в путешествие по святым местам. В Риме принял благословение на монашескую жизнь, а в Иерусалиме - схиму с именем Стефан. Был убит сарацинами в Египте за отказ отречься от христианства.
Приметы 30 декабря
- на улицах много инея - через неделю ждать потепления;
- метель сегодня - летом будет тепло и много пчел;
- сны с 29 на 30 декабря - вещие;
- какая погода сегодня - такой она будет и в мае.
Что сегодня нельзя делать
Согласно народным поверьям, в этот день запрещено целовать спящих детей, иначе вскоре они могут заболеть. Православная церковь 30 декабря категорически запрещает ссориться, обижаться и обманывать.
Что можно делать 30 декабря
Ввиду того, что пророк Даниил прославился своими правдивыми предсказаниями, издавна девушки в этот день пытались тоже увидеть будущее. Гадали, в основном, на суженого - на трех лавровых листах писали имена отроков: Анания, Азария и Мисаила. Клали их под подушку и ложились спать, чтобы во сне увидеть своего будущего мужа.