Какой праздник 28 февраля, приметы и запреты дня.

28 февраля православные верующие почитают память святого апостола Онисима. Он один из так называемых апостолов от семидесяти - последователей Христа, которых Иисус избрал учениками в последний год своей земной жизни.

Также этот праздник считается днем, когда весна побеждает зиму. Народный праздник 28 февраля 2023 называют Онисим-зимобор или Онисим-овчарник.

Церковный праздник 28 февраля - день памяти святого Онисима

Онисим жил в городе Колоссы и был рабом зажиточного христианина Филимона. Однажды Онисим провинился и, чтобы его не наказали, сбежал в Рим. Там, по воле судьбы, он попал в тюрьму и там же встретил апостола Павла. Апостол, услышав историю Онисима, написал письмо его хозяину с просьбой простить. В результате рабу не только отпустили обиду, но и даровали свободу.

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Когда Онисима выпустили из тюрьмы, он принял крещение и стал на службу к апостолу. До самой смерти святой Онисим проповедовал Слово Божие в разных странах. Когда был уже совсем стар, его поставили епископом в Ефесе.

Умер святой мученической смертью за веру: по приказу императора Траяна его бросили в темницу, а затем казнили.

Приметы на 28 февраля

По приметам на Онисима судили об урожае и погоде:

если в этот день сосульки большие - весна будет долгой;

красно-оранжевый закат - ждите скоро метель;

яркая луна на чистом небе - к морозу;

снег тает - будет урожай сена;

какая погода на Онисима - таким и сентябрь будет.

Что можно делать 28 февраля

В этот день накрывали праздничный ужин - считалось, что это привлечет благосостояние и довольство на весь год. Также 28 февраля полагалось позвать в гости родственников или друзей, которые были в трудном материальном положении. Их нужно было от души угостить и дать гостинцев с собой - это приносило достаток в дом. Также сегодня разрешалось гадать, а сны считались пророческими.

Что нельзя делать сегодня

28 февраля не следует давать обещаний и верить обещаниям других. Также сегодня нельзя давать в долг - эти деньги вам никогда не вернут.

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