Что отмечает церковь сегодня и какие существуют традиции - узнайте на УНИАН.

Гордий жил в конце III века, происходил из Каппадокийского города Кесарии и был сотником римского войска. Однажды он решил сложить свои полномочия и уехал в пустыню, чтобы подвизаться там. Услышав о том, что в городе начались гонения на христиан, Гордий явился на праздник в честь бога Марса, проповедовал о Христе и уничтожал идолов.

Начальник приказал жестоко мучить святого, но видя его непреклонность, сменил гнев на милость и уговорами пытался убедить Гордия отречься от Христа. Святой отказался, тогда его повели на казнь. Перед смертью он пообещал отречься перед Господом от тех людей, которые отреклись от самого Гордия при жизни. После этих слов мученика казнили мечом.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 16 января - Гордей.

Приметы 16 января

луна в кресте или в круге - ударят сильные морозы;

иней на деревьях - погода будет ясной и сухой;

метель за окнами обещает, что пчелы будут хорошо роиться;

облака плывут по небу - к вьюге и метели.

Что сегодня нельзя делать

Согласно заветам церкви, в этот день категорически запрещено хвастаться и гордиться чем-нибудь, иначе святой придет и заберет всё, что у вас есть. Нежелательно убирать в доме, особенно - подметать пол, иначе можно "вымести" счастье.

Что можно делать 16 января

Наши предки считали, что именно в этот день можно обращаться к знахаркам, чтобы излечиться от порчи, сглаза или других недугов. Но нужно быть осторожными - бес, изгнанный из человека, мог поселиться в домашнее животное. Для того, чтобы этого не произошло, славяне убирали в хлеву, кормили скотину и ухаживали за ней. Хозяйки готовили блюда из творога - считали, что такие лакомства привлекут счастье в дом.

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