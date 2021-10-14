В этот день христианская церковь чтит память трех святых.

Сегодня православные верующие отмечают большой праздник - Покрова Пресвятой Богородицы. Дева Мария считается заступницей украинских казаков, именно поэтому 14 октября также отмечается День Украинского казачества.

Ранее мы рассказывали о том, какой народный праздник 14 октября отмечают украинцы.

Православный праздник 14 октября - день памяти Апостола Анания

Ананий был из числа 70 апостолов. Жил в Дамаске, занимал положение епископа, по велению Бога крестил иудея Савла, который позже стал великим апостолом Павлом. Ананий всю жизнь смело проповедовал христианство как для язычников, так и для иудеев. Когда он отправился в Елевферо-поль и там говорил о Спасителе, император приказал ему отречься от Христа и поклониться идолам. Ананий отказался, его долго мучили, а затем избили камнями до смерти.

Какой праздник 14 октября - день памяти преподобного Романа

Святой жил в V веке, был пономарем в Софийской церкви в Константинополе. Роману не хватало жизни в храме и молитв, поэтому он часто уходил в поле для уединенной молитвы.

Читайте такжеИменинники 14 октября: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаПатриарх полюбил его за труды, а сослуживцы невзлюбили, тем более, что особенным даром к пению Роман не отличался. Желая осрамить святого, они попросили его в праздник Рождества Христова спеть перед императором и множеством народа. Преподобный Роман всю ночь молился, ему явилась Дева Мария и дала свиток, который сказала съесть.

Вместе со свитком Роман получил и дар к составлению песнопений. Когда наступил праздник, преподобный вышел к людям и спел свою песню. Народ аплодировал, а сослуживцы потом долго просили прощения. Позже Роман был возведен в сан диакона.

Церковный праздник 14 октября - день памяти Саввы Вишерского

Савва жил в XV веке, родился в семье знатных и благочестивых людей. С молодых лет вел иноческую жизнь, а позже уехал в Тверской монастырь. Вскоре его избрали в игумены, но душа Саввы желала уединения, поэтому он отправился на Афон.

Приехав оттуда, поселился на реке Вишере. В 1418 году основал святую обитель, был примером подвижнической жизни для многих иноков. Скончался в 1461 году в возрасте 80 лет.

Приметы 14 октября

выпал снег 14 октября - зима будет снежной, а весна придет рано;

вороны каркают недалеко от вашего дома - к беде;

теплая и ясная погода - осень будет долгой;

журавли улетели в теплые края - ждите холодную зиму.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня категорически запрещено тяжело работать, заниматься любыми делами по дому и физически перетруждаться. Также нельзя шить, стирать, готовить и вести хозяйство.

Так же, как и в другие христианские праздники, нельзя ссориться, сплетничать и нецензурно выражаться.

Что можно делать 14 октября

Существуют разные приметы на Покров, в том числе, обряды и гадания. Молодые девушки должны отправиться утром в церковь, поставить свечу и попросить Богородицу о скором замужестве. Женщины постарше готовят традиционные угощения: караваи, пироги с капустой, блины и первые блюда.

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Автор: Кристина Кащавцева