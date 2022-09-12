С 2014-го года День защитника Отечества был переименован в День защитников и защитниц Украины. Согласно указу президента, это торжество отмечается 14 октября вместо 23 февраля, а дата выбрана неслучайно. В эту же дату в 1999-м году был установлен День украинского казачества. УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем защитников и защитниц Украины.
День Вооруженных Сил Украины 14 октября - поздравления и открытки
В этот день мы громко славим,
Украины всех сынов,
Кто под воинское знамя,
На защиту встать готов.
Кто, не прячась от призыва,
Долг отдать свой не забыл,
Поздравления мужчинам -
С Днём вооружённых сил!
В День Вооруженных Сил Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.
Украинские солдаты! Поздравляем, вас, ребята!
Вам желаем легкой службы, и неслыханных побед!
Ваши подвиги лихие пусть отметятся наградой,
Знаем, армия родная защитит страну от бед!
Поздравляем всех военных нашей славной Украины,
Пусть о чем мечтает каждый, вдруг случится, вдруг придет,
Будьте счастливы, здоровы, остальное все не важно.
Ну а дома пусть любого гарная дивчина ждет!
Мужество, честь, сила и отвага - только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем Вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.
Военных любят все - и женщины, и дети,
Их долг - беречь страну и защищать,
Никто не сможет на всем белом свете
Перед военных шармом устоять!
Вас поздравляем с праздником и верим,
Вы - самые надежные у нас,
И знаем - оправдаете доверие
И будет мирным каждый день и час.
Наша армия нам помогает и бережет от иностранных вторжений. Ты настоящий мужчина и мы гордимся, что в украинской армии есть такие люди как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты есть у нас.