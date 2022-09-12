Почему День защитника Отечества в Украине 14 октября и как лучше всего поздравить военных - узнайте в материале УНИАН.

С 2014-го года День защитника Отечества был переименован в День защитников и защитниц Украины. Согласно указу президента, это торжество отмечается 14 октября вместо 23 февраля, а дата выбрана неслучайно. В эту же дату в 1999-м году был установлен День украинского казачества. УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем защитников и защитниц Украины.

День Вооруженных Сил Украины 14 октября - поздравления и открытки

В этот день мы громко славим,

Украины всех сынов,

Видео дня

Кто под воинское знамя,

На защиту встать готов.

Кто, не прячась от призыва,

Долг отдать свой не забыл,

Поздравления мужчинам -

С Днём вооружённых сил!

В День Вооруженных Сил Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.

Украинские солдаты! Поздравляем, вас, ребята!

Вам желаем легкой службы, и неслыханных побед!

Ваши подвиги лихие пусть отметятся наградой,

Знаем, армия родная защитит страну от бед!

Поздравляем всех военных нашей славной Украины,

Пусть о чем мечтает каждый, вдруг случится, вдруг придет,

Будьте счастливы, здоровы, остальное все не важно.

Ну а дома пусть любого гарная дивчина ждет!

Мужество, честь, сила и отвага - только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем Вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

Военных любят все - и женщины, и дети,

Их долг - беречь страну и защищать,

Никто не сможет на всем белом свете

Перед военных шармом устоять!

Вас поздравляем с праздником и верим,

Вы - самые надежные у нас,

И знаем - оправдаете доверие

И будет мирным каждый день и час.

Наша армия нам помогает и бережет от иностранных вторжений. Ты настоящий мужчина и мы гордимся, что в украинской армии есть такие люди как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты есть у нас.

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