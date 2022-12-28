Как загадать желание на Новый год, чтобы оно точно исполнилось - читайте в материале УНИАН.

Новый год - самый волшебный праздник. Его ждут даже заядлые скептики - подозреваем, что они, как и другие, загадывают желания. Ведь проверено, что загаданное в это время всегда сбывается. Чтобы не упустить шанс, УНИАН собрал 12 способов, как загадать желание на Новый год.

Ранее мы писали, какие есть приметы на Новый год 2023 на деньги, любовь и счастье.

Как загадать желание на Новый год с шампанским - знает чуть ли не каждый. Из поколения в поколение ходит этот новогодний ритуал: под бой часов написать желание в записке, сжечь ее, пепел бросить в шампанское и успеть выпить. Признаемся - не очень вкусно, зато весело. Говорят, что задуманное сбывается - значит, можно пить.

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В Испании под бой часов съедают 12 виноградин и загадывают на каждую желание, а немцы залезают на стул и, загадав желание, впрыгивают в реальность своей мечты. Но мы знаем несколько других способов из "практической магии", как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось. Главное - думайте прежде, чем загадать, и да - "бойтесь своих желаний, они имеют обыкновение сбываться".

Как загадать желание на Новый год 2023 - 12 способов

Желание в шаре

Перед Новым годом напишите на бумажке свое желание, сверните в трубочку и поместите в елочный шар. Затем найдите на улице елку, обойдите ее девять раз, а после повесьте игрушку с желанием как можно выше.

Если уличная елка вам по какой-то причине не подходит - вдруг не так поймут, пока вы вокруг нее ходить будете - повесьте шар на домашнюю елку. В этом случае каждый день держите его в руках по 5 минут, а через неделю снимите и спрячьте.

Записка в бутылке

Допустим шампанское с пеплом вашего желания вы выпили, бутылка осталась. Чтобы закрепить загаданное, пишете записку и бросаете в бутылку. Закрываете и прячете подальше - пока не сбудется.

Желания под подушкой

Если желаний много, но каждое из них имеет право сбыться - снова пишете их в записках. После все сворачиваете, убираете под подушку и ложитесь спать. Утром 1 января достаете только одну: то, что там написано, и сбудется в новом году.

Банка желаний

Если вы не можете определиться с желанием - оставьте выбор за Вселенной. Пишете все, что желаете, на отдельных записках, а 31 декабря берете обычную банку (литраж любой) и складываете в нее все записки. Можно туда же положить конфеты, веточки ели, конфетти. Банку крепко закрываете. В течение года желания, закупоренные в банке, будут сбываться. Впрочем, вы и сами сможете проверить, когда откроете банку.

Желание на апельсинах

Китайский ритуал. Покупаете 8 апельсинов, загадываете желания, а затем, прежде чем войти в дом, перебрасываете каждый апельсин через порог. После этого собираете их, моете и в первые семь праздничных дней дарите по апельсину близким. Попутно желаете им осуществления желаний. Последний, восьмой апельсин, нужно съесть самому.

Волшебные мандарины

Можно загадать желание на мандаринах: написать на каждом или наклеить записки с тем, что хотите взять с собой в Новый год - например, "Здоровье", "Мир", "Любовь", "Счастье" и т. д. Одна мандаринка - одно желание. Теперь все мандарины нужно съесть, а лучше - поделиться с близкими.

Есть еще примета: за минуту перед боем курантов надо успеть очистить мандарин от кожуры и положить под ёлку. Успеете - год будет счастливым.

Снова мандарины, но уже с косточкой

Как загадать желание на Новый год, чтобы забеременеть? Девушкам, которые хотят ребенка, нужно не только успеть почистить, но еще и съесть мандарин - и если в нем будет косточка, загаданное сбудется.

Монетка желания

Если не знаете, как загадать желание на Новый год на деньги, то есть еще один способ с шампанским. Нужно во время боя часов подержать в кулаке монетку жёлтого цвета, затем опустить ее в бокал с шампанским и выпить. Монетку желательно выплюнуть и носить с собой весь год. Говорят, чем мельче монетка, тем больше будет прибыль.

Желание на соде

Отдает чем-то кондитерским, но это только на первый взгляд. На самом деле - это способ избавиться от долгов в новом году. Накануне пишете на листе бумаги все свои долги - чем точнее, тем лучше - затем насыпаете на этот лист соду и гасите её уксусом. Все - долгов нет, вы их погасили.

На еловой ветке

В новогоднюю ночь возьмите ветку от елки, прошепчите ей свое желание и поставьте в воду рядом с кроватью. Затем проверьте, как оно сбудется: через три дня посчитайте, сколько иголок осыпалось. Если четное число - желание сбудется сразу, нечетное - придется немного подождать.

На бенгальском огне

А вот как загадать желание на Новый год под бой курантов, если вдруг ві совсем не подготовились? Берете бенгальский огонь, зажигаете его с первым ударом часов и загадываете желание. Сгоревший огонь нужно хранить, пока желание не исполнится.

Можно, кстати, загадать желание и убедиться в его исполнении практически сразу. Если после 12-го удара часов вам позвонит мужчина - значит, желание сбудется, а если женщина - то не сбудется.

Желание на елочной игрушке №2

Если вы не смогли загадать желание в новогоднюю ночь - не расстраивайтесь. Это можно сделать, когда будете разбирать елку. Подержите в руках последнюю игрушку с елки и загадайте заветное желание. Говорят, что оно быстро сбывается.

В этом году у нас одно желание на всех. И пусть оно сбудется, независимо от того, как мы будем его загадывать. Ведь, если об этом просят миллионы - магия обязательно произойдет.

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