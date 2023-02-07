Почему ее считают чудотворной и в чем помогает икона "Утоли моя печали" - рассказываем в материале УНИАН.

7 февраля православные верующие отмечают праздник иконы Божией Матери "Утоли моя печали". Почему образ считают чудотворным, кому помогает святыня и как просить Богородицу о помощи - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы рассказывали, когда отмечают день памяти святителя Григория Богослова и о чем просят святого.

Утоли моя печали - история чудотворного образа

Икона Божией Матери "Утоли моя печали" прославилась во второй половине XVIII века. По преданию, как-то к образу привезли тяжело больную женщину - во сне она услышала, что получит исцеление от иконы. При этом ей явился и сам образ, ранее незнакомый. Увидев икону в храме, больная смогла перекреститься, хотя до этого едва могла пошевелить рукой, а затем и полностью исцелилась и вернулась домой без посторонней помощи. С тех пор образ считается чудотворным, а в память о чуде, которое случилось 7 февраля, установлен праздник.

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Что написано на иконе Утоли моя печали - слова на свитке

На иконе "Утоли моя печали" Богородица держит Младенца Христа. У Него в руках свиток со словами: "Суд праведный судите, милость и щедроты творите кийждо искреннему своему; вдовицу и сиру не насильствуйте и злобу брату своему в сердце не творите". На левую руку Богородица склонила голову, как будто прислушивается к молитвам.

В чем помогает икона Утоли моя печали - что просить у святыни

"Утоли моя печали" - это слова, обращенные к Богоматери. Божию Матерь просят:

о благополучии и исцелении от всяких болезней;

утешить в минуты скорби;

исцелить от отчаяния и душевной грусти;

помочь обрести внутреннее спокойствие и гармонию.

К Пресвятой Богородице обращаются молитвой перед образом.

Утоли моя печали - молитва Пресвятой Богородице

Надеждо всех концев земли, Пречистая Дево, Госпоже Богородице, утешение наше! Не гнушайся нас, грешных, на Твою бо милость уповаем. Угаси в нас пламень греховный и покаянием ороси изсохшая сердца наша, очисти ум наш от греховных помыслов; приими воздыхание от души и сердца мольбу Ти приносящих. Буди о нас Ходатаица к Сыну Твоему и Богу, и укроти ярость Его праведную Матерними Твоими молитвами. Душевныя и телесныя язвы исцели, Госпоже Богородице, утоли болезни душ и телес, утиши бурю злых нападений вражеских; отъими бремя грехов наших и не остави нас до конца погибнути. Ты бо еси возведение человеческому роду, в печали скорая Помощница. Мати истинная Христа Бога нашего, помогай нам, грешным рабам Твоим всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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