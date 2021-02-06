В православии существует традиция каждый день чтить некоторых святых и посвящать день их именинам. Тезки святых в день именин обращаются к своему небесному покровителю с просьбами о защите и молитвами. Именины для христианина - это второй день рождения, когда человек обретает единство с небесами. Сегодня свои именины отмечают обладатели 6 мужских и 2 женских имен. Из этого списка можно выбрать имя для новорожденных.
Мужские именины 6 февраля
Денис: форма древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".
Иван, Ян: варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".
Тимофей: произошло от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
Женские именины 6 февраля
Оксана: происходит от древнегреческого ксенос или ксениа - "гостеприимная", "гостья", "странница", "чужая", "чужестранка".
Ксения: вариант имени Оксана.
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