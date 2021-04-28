Именины - это день, когда церковь посвящает день почитанию памяти святых, а их тезки празднуют День ангела. Считается, что в день именин человека его святой тезка слышит все просьбы и молитвы, и обязательно отвечает на них. Чтобы небесная защита появилась у ребенка, ему при рождении дают имя из списка церковных именин.
Мужские именины 28 апреля
Александр: от древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Андрей: форма древнегреческого имени Андреас, от слова андрос - "мужчина", "человек", "мужественный", "смелый", "отважный".
Аристарх: вариант древнегреческого имени Аристархос, произошло от слова аристос - "наилучший" и архос - "правитель".
Виктор: от латинского слова victor - "победитель".
Читайте такжеУкраинцы получат дополнительные выходные в мае: когда и как будем отдыхатьЛеонид: от древнегреческого имени Леонидас - "подобный льву", "потомок льва", "сын льва".
Лукьян: от личного имени Lucius, происходящее от латинского lux - "свет".
Мстислав: от древнерусского мстити - "мстить, отмщать" + "слава", т.е. "славный защитник".
Савва: образовано от древнегреческого имени Саббас, от арамейского слова саба - "старик", "старец", "мудрец", от древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".
Севастьян: от греческого sebastos - "священный", "высокочтимый" от латинского Sebastianus - "севастийский, тот, кто родом из Севастии".
Трофим: происходит от древнегреческого имени Трофимос - "кормилец", "питомец", "воспитанник".
Теодор, Федор: современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".
Яков: происходит от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
Женские именины 28 апреля
Анастасия: женская форма имени Анастасий, от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".
Василиса: произошло от древнегреческого имени Басилисса - "царица", "царственная".
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