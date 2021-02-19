Ежедневно верующие отмечают именины - дни почитания некоторых святых и великомучеников, которые празднуют тезки святых. Считается, что небесный покровитель в День ангела устанавливает связь с названным в его честь человеком и слышит все молитвы. Календарь именин от УНИАН подскажет вам, какие имена отмечают свои именины сегодня и как следует назвать ребенка.
Мужские именины 19 февраля
Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек", т.е. "людской защитник",
Анатолий: форма древнегреческого имени Анатолиос, от греческого слова анатоле - "восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет" так называли жителя Анатолии.
Арсений: образовано от древнегреческого имени Арсениос, от слова арсен - "мужественный", "зрелый".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царственный", "царский".
Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".
Севастьян: происходит от греческого sebastos - "священный", "высокочтимый", от латинского Sebastianus - "севастийский", "родом из Севастии".
Юлиан: происходит от древнегреческого слова иулос - "пушистый", "кудрявый", в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".
Женские именины 19 февраля
Кристина: женская форма имени Христиан, от латинского имени Christianus - "христианка".
Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".
Марта, Марфа: произошло от древнееврейского имени Марта - "хозяйка", "госпожа", "наставница".
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