Сегодня в церкви отмечаются 10 мужских и 4 женских именин.

Ежедневно верующие отмечают именины - дни почитания некоторых святых и великомучеников, которые празднуют тезки святых. Считается, что небесный покровитель в День ангела устанавливает связь с названным в его честь человеком и слышит все молитвы. Календарь именин от УНИАН подскажет вам, какие имена отмечают свои именины сегодня и как следует назвать ребенка.

Мужские именины 19 февраля

Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек", т.е. "людской защитник",

Анатолий: форма древнегреческого имени Анатолиос, от греческого слова анатоле - "восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет" так называли жителя Анатолии.

Арсений: образовано от древнегреческого имени Арсениос, от слова арсен - "мужественный", "зрелый".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царственный", "царский".

Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".

Севастьян: происходит от греческого sebastos - "священный", "высокочтимый", от латинского Sebastianus - "севастийский", "родом из Севастии".

Юлиан: происходит от древнегреческого слова иулос - "пушистый", "кудрявый", в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".

Женские именины 19 февраля

Кристина: женская форма имени Христиан, от латинского имени Christianus - "христианка".

Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

Марта, Марфа: произошло от древнееврейского имени Марта - "хозяйка", "госпожа", "наставница".

Читайте также на УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова