Сегодня православные празднуют 6 мужских именин.

В церковной традиции принято посвящать каждый день памяти великомучеников и святых. Люди, которые носят имена святых, в день почитания своего тезки отмечают именины. Многие родители дают детям церковные имена, чтобы святой оберегал названного его именем малыша и защищал от бед и болезней. Мальчика или девочку называют одним из имен, которые обозначены в церковном календаре в день рождения ребенка.

Мужские именины 13 февраля

Афанасий: образовано от древнегреческого имени Атанасиос, что происходит от слова атанатос - "бессмертный".

Виктор: от латинского слова victor - "победитель".

Иван, Ян: современные формы от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Илья: происходит от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Никита: произошло от древнегреческого имени Никетас, от никетес - "победитель".

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Автор: Екатерина Пулатова