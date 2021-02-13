В церковной традиции принято посвящать каждый день памяти великомучеников и святых. Люди, которые носят имена святых, в день почитания своего тезки отмечают именины. Многие родители дают детям церковные имена, чтобы святой оберегал названного его именем малыша и защищал от бед и болезней. Мальчика или девочку называют одним из имен, которые обозначены в церковном календаре в день рождения ребенка.
Мужские именины 13 февраля
Афанасий: образовано от древнегреческого имени Атанасиос, что происходит от слова атанатос - "бессмертный".
Виктор: от латинского слова victor - "победитель".
Иван, Ян: современные формы от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Илья: происходит от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".
Никита: произошло от древнегреческого имени Никетас, от никетес - "победитель".
Вам также может быть интересно:
- Праздники в феврале: какие даты будут отмечать украинцы в третий месяц зимы
- Религиозные праздники в феврале: православный календарь на месяц
- Масленица 2021: дата начала, история праздника и как принято отмечать
- Великий пост 2021 - когда начинается и заканчивается, что нельзя делать
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram