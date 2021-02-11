Христиане каждый день почитают определенных святых и мучеников, а их имена обозначаются в календаре святцев. В день почитания своего святого тезки человек празднует именины. Считается, что в День ангела святой устанавливает связь со своими тезками и наблюдает за ними с небес, оберегает и отвечает на молитвы.
Мужские именины 11 февраля
Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Игнат: образовано от римского родового имени Egnatius, от латинского слова ignis - "огонь".
Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".
Лаврентий: форма римского родового имени Laurentius - "лаврентский", "житель города Лаврент".
Леонтий: форма древнегреческого имени Леонтиос, от леонтейос - "львиный".
Лука: от латинского lux - "свет".
Роман: происходит от латинского romanus - "римский", "из Рима", "римлянин".
Юлиан: произошло от древнегреческого иулос - "пушистый", "кудрявый", в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".
Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
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