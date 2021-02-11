Сегодня по церковному календарю отмечается 11 мужских именин.

Христиане каждый день почитают определенных святых и мучеников, а их имена обозначаются в календаре святцев. В день почитания своего святого тезки человек празднует именины. Считается, что в День ангела святой устанавливает связь со своими тезками и наблюдает за ними с небес, оберегает и отвечает на молитвы.

Мужские именины 11 февраля

Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Игнат: образовано от римского родового имени Egnatius, от латинского слова ignis - "огонь".

Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Лаврентий: форма римского родового имени Laurentius - "лаврентский", "житель города Лаврент".

Леонтий: форма древнегреческого имени Леонтиос, от леонтейос - "львиный".

Лука: от латинского lux - "свет".

Роман: происходит от латинского romanus - "римский", "из Рима", "римлянин".

Юлиан: произошло от древнегреческого иулос - "пушистый", "кудрявый", в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".

Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова