У кого именины сегодня / фото ua.depositphotos.com
Православная церковь каждый день года посвящает некоторым святым и великомученикам. Дни почитания святых обозначаются в церковном календаре. Из списка именин за день рождения ребенка родители выбирают имя для малыша. Так у ребенка появится свой Ангел-хранитель, который будет сопровождать его по жизни и защищать от несчастий.
Мужские именины 1 декабря
Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Роман: произошло от латинского romanus - "римский", "из Рима", "римлянин".
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