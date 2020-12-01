Сегодня отмечают именины 2 мужских имени.

Православная церковь каждый день года посвящает некоторым святым и великомученикам. Дни почитания святых обозначаются в церковном календаре. Из списка именин за день рождения ребенка родители выбирают имя для малыша. Так у ребенка появится свой Ангел-хранитель, который будет сопровождать его по жизни и защищать от несчастий.

Мужские именины 1 декабря

Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Роман: произошло от латинского romanus - "римский", "из Рима", "римлянин".

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Автор: Екатерина Пулатова