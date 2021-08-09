В этот день празднуется 8 мужских и 1 женские Дни ангела.

Раз в году каждый человек отмечает особенный день, когда он получает защиту небес. Это день именин, когда церковь почитает святого с нашим именем. Именины празднуются в дату, которая ближе всего ко дню рождения или совпадает с ним. По давней традиции детям выбирают имя из календаря именин, чтобы одноименный святой защищал малыша. Ранее УНИАН рассказывал, какие православные праздники в августе отмечают украинцы.

Мужские именины 9 августа

Герман: происходит от латинского germanus – "братский, близкий", "единокровный, родной", "настоящий, истинный, подлинный".

Иван, Ян: современные формы древнееврейского имени Йоханан – "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн – "помилованный Богом".

Клим: краткая форма имени Климент, от римского родового имени Clemens – "гуманный", "милосердный", "мягкий".

Николай: от древнегреческого имени Николаос – "победитель народов".

Платон: форма древнегреческого имени Платон, от слова платюс – "широкий, широкоплечий".

Савва: произошло от арамейского слова саба – "старик, старец, мудрец", краткая форма древнегреческого имени Саббатиос – "суббота".

Эммануил: от древнееврейского имени Иммануэль – "с нами Бог".

Женские именины 9 августа

Анфиса: происходит от древнегреческого имени Антуса, происходящего от антос – "цветок".

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Автор: Екатерина Пулатова