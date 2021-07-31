В этот день отмечается 8 мужских именин.

Именины – это важный день в жизни христианина, когда он отмечает день церковной памяти своего одноименного святого. В день ангела своего небесного покровителя человек обращается к нему и читает молитву. Чтобы святой покровительствовал ребенку, ему выбирают имя из списка именин.

Сегодня отмечаются только мужские именины. Имя для новорожденной девочки можно выбрать в календаре именин 31 августа.

Мужские именины 31 августа

Афанасий: форма древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".

Емельян, Эмиль: произошло от римского родового имени Aemilius, от латинского слова aemulus - "соперник", "ревностный, страстный", "неуступчивый".

Иван, Ян: образовано от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Кузьма: от греческого имени Космас - "кузнец".

Леонтий: вариант древнегреческого имени Леонтиос, от леонтейос - "львиный".

Степан: произошло от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".

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Автор: Екатерина Пулатова