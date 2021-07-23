В этот день отмечается 9 мужских именин.

Именины – это день церковной памяти мучеников и святых с определенными именами. В день памяти святого его тезки-христиане празднуют День ангела. Нашим главным небесным покровителем считается тот святой, чей день памяти ближе всего ко дню церковных именин. Ребенку для небесного покровительства стоит выбрать церковное имя.

Ранее УНИАН рассказывал, какие именины в августе отмечает церковь.

Мужские именины 23 июля

Александр: от древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек" - "людской защитник".

Антон: происходит от римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться", или антос - "цветок".

Георгий, Егор: формы древнегреческого имени Георгиос, от георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Даниил: произошло от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

Леонтий: от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - "львиный".

Нестор: образовано от древнегреческого имени Нестор, от слова ностео - "возвращаться, отправляться, благополучно уходить".

Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок, венец", "корона".

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Автор: Екатерина Пулатова